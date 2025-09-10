szeptember 10., szerda

Rekordszámú győztes

443 civil szervezet nyert támogatást: új korszak kezdődhet az állatvédelemben

#állatvédelem#támogatás#civil szervezet#menhely

Rekordszámú állatvédő civil szervezet részesült idén állami támogatásban: összesen 443 pályázó kapott forrást az egymilliárd forintos keretösszegből. Ez a történelmi mértékű segítség újabb mérföldkő a hazai állatvédelem területén, hiszen a támogatás révén országszerte menhelyek, mentőközpontok és kisebb szervezetek egyaránt megvalósíthatják régóta tervezett fejlesztéseiket.

Az anyagi háttér biztosítása nem csupán a működés fenntartását teszi lehetővé, hanem beruházásokra, az állatok egészségügyi ellátásának bővítésére és az ivartalanítási programok erősítésére is lehetőséget. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos Facebookon hirdette ki a győztes szervezeteket. 

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos Facebook-on hirdette ki a győztes szervezeteket
Az állatvédelemben dolgozó civilek munkája nélkülözhetetlen. Ők azok, akik nap mint nap áldozatosan gondoskodnak a bajba jutott, elhagyott vagy bántalmazott állatokról, miközben folyamatosan küzdenek a felelős állattartás népszerűsítéséért is. A mostani pályázati eredmények elismerést és konkrét segítséget jelentenek számukra, hiszen a támogatás révén könnyebben biztosíthatják a megfelelő körülményeket a mentett állatok számára.

Az elmúlt években fokozatosan bővült a kormányzati források nagysága: négy év alatt több mint 2,5 milliárd forint támogatás jutott az állatvédő szervezeteknek. Ez mutatja, hogy az állam is egyre hangsúlyosabb szerepet vállal abban, hogy a civil közösségek kitartó munkája még eredményesebb lehessen. A Magyar Falu Program keretében külön 500 millió forintot biztosítanak az ivartalanítás támogatására, amely kulcsfontosságú a kóbor állatok számának csökkentésében. Emellett 50 millió forint áll rendelkezésre a macskák ivartalanítására, hiszen esetükben különösen sürgető a túlszaporulat visszaszorítása.

A mostani döntés nemcsak közvetlen anyagi segítséget jelent, hanem üzenet is: a társadalom egyre inkább felismeri az állatvédelem fontosságát, és támogatja azokat, akik ezért dolgoznak. A nyertes szervezetek listája a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján érhető el, így bárki tájékozódhat arról, mely közösségek kaptak lehetőséget új fejezetet nyitni a hazai állatvédelem történetében.

 

 

