3 órája
Újra mosolyog Rozi, az autó után vonszolt kutya!
Rozi, a súlyosan bántalmazott kutya története az elmúlt hetekben sokkolta az egész országot. Az ártatlan eb szörnyű állatkínzás áldozata lett, de az orvosoknak, a segítő civileknek és a hatalmas összefogásnak köszönhetően most napról napra jobban van. Tegnap pedig különleges vendéget fogadott: Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési tervért felelős kormánybiztos Lakitelepre utazott, hogy személyesen találkozzon a hős négylábúval.
Rozi csendes kitartása és gyógyulása nemcsak szívszorító, hanem szimbólummá vált: emlékeztet minket arra, hogy minden állatkínzás mögött valódi szenvedés áll, és hogy ezeknek a bűnöknek következménye kell, hogy legyen. „Az állatkínzás nem bocsánatos bűn. Azért dolgozunk nap mint nap, hogy az állatokat bántalmazók megkapják szigorú, méltó büntetésüket” – hangsúlyozta Ovádi Péter kormánybiztos.
Ovádi Péter kormánybiztos: „az állatkínzás nem bocsánatos bűn”
A látogatás után a kormánybiztos Kiskunfélegyházára ment, ahol civil szervezetekkel, állatbarátokkal és alapítványokkal együtt vonult az utcára. A demonstráció üzenete világos volt: Magyarországon nincs helye az állatkínzóknak. A résztvevők közösen követelték, hogy a törvényhozók és a bíróságok súlyosabb büntetéseket szabjanak ki azokra, akik kegyetlenül bánnak az állatokkal.
A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület, ahol Rozi most lábadozik, kiemelte: a „Közös ügyünk az állatvédelem” Alapítvány már a kezdetektől vállalta a kutya teljes kezelésének költségeit. Hálájukat fejezték ki a támogatásért, és hangsúlyozták: minden újabb ügy figyelmeztetés, hogy amíg az állatokat a törvény tárgyként kezeli, mindig lesz újabb áldozat.
Így küzd az életéért a brutálisan megkínzott tündéri kutyus, Rozi (+ galéria, videó)
Rozi most szerencsésnek mondhatja magát – szerető gondozók, orvosok és állatbarátok veszik körül, akik mindent megtesznek érte. De sok más kutya és cica nem ilyen szerencsés. Az állatkínzás nem apróság, nem botlás, hanem súlyos bűncselekmény, amely börtönt és az állattartástól való végleges eltiltást kell, hogy vonjon maga után.
Az állatvédők üzenete egyértelmű: egy állat nem tárgy, hanem érző lény, társunk ezen a világon. Ha mi, emberek nem állunk ki értük, újabb és újabb Rozik lesznek áldozatok. A hallgatás bűnrészesség.
Rozi története ugyan szomorúan indult, de most már reményt ad. Ő annak a bizonyítéka, hogy összefogással életeket lehet menteni – és hogy a szeretet gyógyító ereje még a legmélyebb sebeket is begyógyíthatja.
