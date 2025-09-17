Újra mosolyog Rozi, az autó után vonszolt kutya!

Rozi csendes kitartása és gyógyulása nemcsak szívszorító, hanem szimbólummá vált: emlékeztet minket arra, hogy minden állatkínzás mögött valódi szenvedés áll, és hogy ezeknek a bűnöknek következménye kell, hogy legyen. „Az állatkínzás nem bocsánatos bűn. Azért dolgozunk nap mint nap, hogy az állatokat bántalmazók megkapják szigorú, méltó büntetésüket” – hangsúlyozta Ovádi Péter kormánybiztos.

Ovádi Péter kormánybiztos személyesen látogatta meg Rozit, a hős négylábút

Forrás: Facebook/Ovádi Péter

Ovádi Péter kormánybiztos: „az állatkínzás nem bocsánatos bűn”

A látogatás után a kormánybiztos Kiskunfélegyházára ment, ahol civil szervezetekkel, állatbarátokkal és alapítványokkal együtt vonult az utcára. A demonstráció üzenete világos volt: Magyarországon nincs helye az állatkínzóknak. A résztvevők közösen követelték, hogy a törvényhozók és a bíróságok súlyosabb büntetéseket szabjanak ki azokra, akik kegyetlenül bánnak az állatokkal.

A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület, ahol Rozi most lábadozik, kiemelte: a „Közös ügyünk az állatvédelem” Alapítvány már a kezdetektől vállalta a kutya teljes kezelésének költségeit. Hálájukat fejezték ki a támogatásért, és hangsúlyozták: minden újabb ügy figyelmeztetés, hogy amíg az állatokat a törvény tárgyként kezeli, mindig lesz újabb áldozat.