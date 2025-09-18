2 órája
Óvatosság az utakon – figyelmeztet a rendőrség
Az őszi és téli időszakban a vadak gyakrabban bukkanhatnak fel az utakra Veszprém megyében. Óvatosságra van szükség minden sofőrnél.
A Veszprém megyei utak mentén az erdős és mezőgazdasági területek közelében bármikor előfordulhat, hogy vadak lépnek az úttestre. Óvatosságra int a rendőrség minden sofőrt, hiszen őzek, szarvasok vagy akár nagyobb állatok váratlanul bukkanhatnak fel az úton. A tapasztalatok szerint ezek a helyzetek főként alkonyatkor és hajnalban fordulnak elő, amikor az állatok aktívabbak, és a látási viszonyok is kedvezőtlenebbek.
Óvatosság minden sofőr számára ajánlott
Sofőrként kulcsfontosságú a fokozott figyelem:
- szem mindig az útra és annak mindkét oldalára irányuljon, hiszen a vadak gyakran csoportosan mozognak.
- Ha egyszer észreveszünk egy őzet vagy szarvast, számíthatunk rá, hogy több is követi őket. Ilyenkor azonnal érdemes csökkenteni a sebességet, és készenlétben állni a vészfékezésre, anélkül, hogy hirtelen kormánymozdulatokkal próbálnánk kikerülni az állatot.
- A hangjelzés adhat némi esélyt arra, hogy az állat elhagyja az utat, de a legfontosabb mindig a nyugodt, kontrollált reakció.
Veszprém megyében egyes szakaszok különösen kockázatosnak számítanak, és a helyi térképek segítségével előre fel lehet készülni a veszélyesebb részekre. A biztonságos közlekedés érdekében a sofőröknek mindig érdemes lassabban haladni, és számítani a váratlan helyzetekre, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség akár súlyos balesethez vezethet. – írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldala
Veszprémi balesetek
Sajnos a kellő elővigyázatosság ellenére is történhetnek balesetek, ahogyan az elmúlt napok is bizonyítják.
Több vadgázolás sokkolta hétfő reggel a veszprémi autósokat (videó)