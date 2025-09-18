szeptember 18., csütörtök

Állatok

2 órája

Óvatosság az utakon – figyelmeztet a rendőrség

Az őszi és téli időszakban a vadak gyakrabban bukkanhatnak fel az utakra Veszprém megyében. Óvatosságra van szükség minden sofőrnél.

Veol.hu

A Veszprém megyei utak mentén az erdős és mezőgazdasági területek közelében bármikor előfordulhat, hogy vadak lépnek az úttestre. Óvatosságra int a rendőrség minden sofőrt, hiszen őzek, szarvasok vagy akár nagyobb állatok váratlanul bukkanhatnak fel az úton. A tapasztalatok szerint ezek a helyzetek főként alkonyatkor és hajnalban fordulnak elő, amikor az állatok aktívabbak, és a látási viszonyok is kedvezőtlenebbek.

Az utakon való közlekedéskor óvatosság szükséges, mert a vadak bármikor felbukkanhatnak  Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség Facebook
Az utakon való közlekedéskor óvatosság szükséges, mert a vadak bármikor felbukkanhatnak 
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség Facebook 

Óvatosság minden sofőr számára ajánlott

Sofőrként kulcsfontosságú a fokozott figyelem: 

  • szem mindig az útra és annak mindkét oldalára irányuljon, hiszen a vadak gyakran csoportosan mozognak. 
  • Ha egyszer észreveszünk egy őzet vagy szarvast, számíthatunk rá, hogy több is követi őket. Ilyenkor azonnal érdemes csökkenteni a sebességet, és készenlétben állni a vészfékezésre, anélkül, hogy hirtelen kormánymozdulatokkal próbálnánk kikerülni az állatot. 
  • A hangjelzés adhat némi esélyt arra, hogy az állat elhagyja az utat, de a legfontosabb mindig a nyugodt, kontrollált reakció.

Veszprém megyében egyes szakaszok különösen kockázatosnak számítanak, és a helyi térképek segítségével előre fel lehet készülni a veszélyesebb részekre. A biztonságos közlekedés érdekében a sofőröknek mindig érdemes lassabban haladni, és számítani a váratlan helyzetekre, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség akár súlyos balesethez vezethet. – írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Veszprémi balesetek

Sajnos a kellő elővigyázatosság ellenére is történhetnek balesetek, ahogyan az elmúlt napok is bizonyítják.

 

