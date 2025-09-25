25 éves születésnapját ünnepelte a Ficánka Tagóvoda (galéria)

Lábadi Anita tagóvoda-igazgató a Mihály-napi vásáron elmondta, hogy az idei különleges esemény, hiszen a Ficánka Tagóvoda ebben az évben ünnepli 25. születésnapját. A Mihály-napi vásár a nevelési évük első nagy eseménye, amely mindig megmozgatja a családokat. Lábadi Anita köszönet mondott Varga Tamásnak, Veszprém alpolgármesterének, hogy a hosszú évek óta fennálló problémát az óvodában segített megoldani. Elkészült az ütéscsillapító burkolat a gyerekek játszótere alatt.

A Mihály-napi ünnepségen a tagóvoda gyermekei is felléptek

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Ficánka Tagóvoda Mihály-napi ünnepsége

Varga Tamás beszédében elmondta, hogy 25 év az élet minden területén egy fontos mérföldkő, büszkék lehetünk az intézményre, hogy ezt a szép jubileumot megérte. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy az óvodáról csak pozitív visszajelzéseket kapnak mind a szülőktől, mind a gyerekektől. A tagóvoda vezetője fél évvel ezelőtt kereste meg Varga Tamást, több, az óvodát érintő fejlesztési tervvel kapcsolatban, melyeket az önkormányzat aztán biztosított az intézmény számára. Az alpolgármester ígéretet tett, hogy a jövőben is támogatják a tagóvodát olyan projektekkel, melyek a dolgozók és a gyermekek érdekeit szolgálják.