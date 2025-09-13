szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Felborzolta a kedélyeket

1 órája

Őz a Victor Hugo utcában – A járókelők lélegzet-visszafojtva figyelték

Címkék#Ezt láttam Veszprémben#őz#dámszarvas

Különleges és egyben meghökkentő látványban volt részük a minap azoknak, akik a veszprémi Victor Hugo utcában jártak.

Titzl Vivien

Egy fiatal őzike tévedt be a városrészbe, és szemmel láthatóan riadtan szaladt keresztül az utcákon. A helyszínen tartózkodók elmondása szerint az állat a Móricz Zsigmond utca felé rohant tovább, miközben több autós és járókelő is igyekezett elkerülni, nehogy baleset történjen. A fotó, amely az Ezt láttam Veszprémben! nevű Facebook-csoportban jelent meg, gyorsan nagy figyelmet keltett a helyiek körében. Sokan aggódva jelezték, hogy az állat könnyen megsérülhet, ha nem talál vissza a természetes élőhelyére

Őzet láttak Veszprém belvárosában
Őzet láttak Veszprém belvárosában 
Illusztráció: pexels.com/

Őz a Victor Hugo utcában

Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy az ilyen helyzetekben különösen fontos a közlekedők türelme és óvatossága, hiszen egy hirtelen mozdulat az őz és az emberek számára is veszélyes lehet. Nem ritka, hogy a környező erdős részekről vadak tévednek be a város peremére, de a belső utcákban ritkábban látni őzeket. A szakemberek szerint ilyenkor a legjobb megoldás, ha nem próbálják meg közvetlenül megfogni vagy elijeszteni az állatot, hanem értesítik a helyi vadásztársaságot vagy az állatvédőket, akik biztonságosan segíthetnek visszajuttatni a vadat az erdőbe. Bár ez a mostani eset ijedséget is okozott, egyben emlékeztetett bennünket arra, milyen közel élünk a természethez, és hogy felelősségünk van abban, hogy békében tudjunk együtt létezni vele. A kommentek között voltak olyanok is, akik kétségbe vonták, hogy ez egyáltalán egy őz, azt mondták, ez inkább dámszarvas a fehér foltjai miatt. A képet IDE kattintva tekinthetik meg. 

 

