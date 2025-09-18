szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rejtekhelyek a Bakonyban

45 perce

Őzlábgomba óriások lepték el a Bakonyt, íme 5 lelőhely, amit titkolnak a gombászok

Címkék#gombaszakértő#Bakony#őzlábgomba#veszprém megye#recept#gomba#erdő

A gombászás egyszerre természetközeli kikapcsolódás és izgalmas kincskeresés, hiszen minden séta során új meglepetés várhat ránk az avarban. Sokan azért szeretik, mert ötvözi a mozgást, a friss levegőt és a kulináris élményt: amit az erdő ad, az vacsoraként kerülhet az asztalra, mint például az őzlábgomba. Ráadásként a „ki talált nagyobbat” versengés örök mosolyt csal az arcokra.

Csizi Péter

A Magas-Bakony erdeiben szeptember közepétől már százával lehetett szedni a karcsú lábú, kalapos csodákat – nem egy példány akkorára nő, hogy a kosár fedelét is nehéz rácsukni. A gombászok örömére az eddigi csapadékos szeptember és az enyhére jósolt október különösen kedvezni fog ennek a fajnak, amelyet nem véletlenül neveznek sok helyütt a „mezők napernyőjének”. Az őzlábgomba mellett ugyanakkor mérgező hasonmás fajok is előbújnak a föld alól, ezért nem árt az óvatosság.

Pár órányi erdő-mezőjárás után ízletes őzlábgomba lehet a kitartó vadászok jutalma.
Pár órányi erdő-mezőjárás után ízletes őzlábgomba lehet a kitartó vadászok jutalma
Kép: Csizi Péter / veol

Őzlábgomba, pöfetegek és vargányák rekordméretben – a természet ajándékai a Bakonyból

Az óriási gombákról készült képek mostanában szó szerint elözönlötték a közösségi médiát. Volt, aki kerti asztalon mutatta be a zsákmányt, mások mérlegen bizonyították: fél kilót nyomott egyetlen példány. Az őzlábgomba kalapja ideális körülmények között elérheti a 25–30 centiméter átmérőt is. A Bakony erdőszélein, kaszálóin most valóban sorra bukkannak elő a rekorder példányok, nem egy család kosara telt meg pusztán néhány darabbal. Pöfetegből például kézilabda méretű példányokkal is összefuthatunk, ám nem ritkák a focilabdányi gombafejek sem.

Hol kereshetjük őket? –az információ, amiről a gombászok nem szívesen beszélnek

A faj kedveli az erdőszéleket, tisztásokat és a bokros legelőket. Veszprém megyében az alábbi helyek számítanak népszerű lelőhelynek:

  • Cuha-völgy és Zirc környéke – az erdők szélén gyakran tucatjával nőnek.
  • Herend–Borzavár–Hárskút vonal – tisztások, kaszálók, ahol a nap is éri.
  • Somló és környéke – a szőlőhegyek alján, legelőkön.
  • Bakonybél és a Gerence-patak völgye – árnyas bükkösök, erdei tisztások, ahol a nedvesség és a napfény váltakozik.
  • Csopak–Lovas–Felsőörs térsége – a Balaton-felvidék legkedveltebb gombás erdői között.

A gombászok szerint a „titkos helyek” persze nem publikusak – de aki rendszeresen járja a Bakonyt, gyorsan ráérez, melyik tisztásról nem tér haza üres kézzel

 

Az őzlábgomba leginkább a világos, nyíltabb élőhelyeket kedveli, bükkösök, tölgyesek, fenyvesek peremén
Kép: Csizi Péter / veol

A természet megadja az alapot, mi tesszük rá a panírt

Az idei ősz időjárása szinte tankönyvi példa arra, mi kell a gombákhoz: a nyári aszály után érkező bőséges csapadék és a mérsékelt, 15–20 fokos nappali hőmérséklet. Nem véletlen, hogy a vargánya mellett az őzlábgomba is rekordokat döntött, sőt, több gombász szerint az idei szezon „legalább tíz éve a legjobb”. Ahogy a természetnek megvan a maga receptje a bő terméshez, úgy nekünk is: az őzlábgomba legnépszerűbb elkészítési módja kétségkívül a rántott változat, amely sokszor még a húsos párját is háttérbe szorítja. De készülhet belőle leves, pörkölt vagy akár pizzafeltét is.

Akadhat egy-egy példány a kosárba, ami némiképp kilóg a sorból, ezért fokozottan ajánlott a gombaszakértők felkeresése a gyűjtés után
Kép: AI illusztráció

Veszélyek és hasonmás fajok, érdemes szakértőhöz fordulni

Az őzlábgomba finom és népszerű, de könnyen összetéveszthető mérgező fajokkal, például a galócákkal vagy a nagy döggombával. A biztos ismertetőjegye a kígyóbőrszerű tönk és a mozgatható gallér – ha ezek hiányoznak, inkább mutassuk meg szakellenőrnek. A Bakony és a Balaton-felvidék idén is gombaparadicsom, de a kosárnyi élményt csak akkor élvezhetjük biztonsággal, ha minden zsákmányt ellenőriztetünk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu