45 perce
Őzlábgomba óriások lepték el a Bakonyt, íme 5 lelőhely, amit titkolnak a gombászok
A gombászás egyszerre természetközeli kikapcsolódás és izgalmas kincskeresés, hiszen minden séta során új meglepetés várhat ránk az avarban. Sokan azért szeretik, mert ötvözi a mozgást, a friss levegőt és a kulináris élményt: amit az erdő ad, az vacsoraként kerülhet az asztalra, mint például az őzlábgomba. Ráadásként a „ki talált nagyobbat” versengés örök mosolyt csal az arcokra.
A Magas-Bakony erdeiben szeptember közepétől már százával lehetett szedni a karcsú lábú, kalapos csodákat – nem egy példány akkorára nő, hogy a kosár fedelét is nehéz rácsukni. A gombászok örömére az eddigi csapadékos szeptember és az enyhére jósolt október különösen kedvezni fog ennek a fajnak, amelyet nem véletlenül neveznek sok helyütt a „mezők napernyőjének”. Az őzlábgomba mellett ugyanakkor mérgező hasonmás fajok is előbújnak a föld alól, ezért nem árt az óvatosság.
Őzlábgomba, pöfetegek és vargányák rekordméretben – a természet ajándékai a Bakonyból
Az óriási gombákról készült képek mostanában szó szerint elözönlötték a közösségi médiát. Volt, aki kerti asztalon mutatta be a zsákmányt, mások mérlegen bizonyították: fél kilót nyomott egyetlen példány. Az őzlábgomba kalapja ideális körülmények között elérheti a 25–30 centiméter átmérőt is. A Bakony erdőszélein, kaszálóin most valóban sorra bukkannak elő a rekorder példányok, nem egy család kosara telt meg pusztán néhány darabbal. Pöfetegből például kézilabda méretű példányokkal is összefuthatunk, ám nem ritkák a focilabdányi gombafejek sem.
Óriásokat rejt a Bakony (+ videó)Pöfeteg gomba: az ősz különleges erdei kincse.
Hol kereshetjük őket? –az információ, amiről a gombászok nem szívesen beszélnek
A faj kedveli az erdőszéleket, tisztásokat és a bokros legelőket. Veszprém megyében az alábbi helyek számítanak népszerű lelőhelynek:
- Cuha-völgy és Zirc környéke – az erdők szélén gyakran tucatjával nőnek.
- Herend–Borzavár–Hárskút vonal – tisztások, kaszálók, ahol a nap is éri.
- Somló és környéke – a szőlőhegyek alján, legelőkön.
- Bakonybél és a Gerence-patak völgye – árnyas bükkösök, erdei tisztások, ahol a nedvesség és a napfény váltakozik.
- Csopak–Lovas–Felsőörs térsége – a Balaton-felvidék legkedveltebb gombás erdői között.
A gombászok szerint a „titkos helyek” persze nem publikusak – de aki rendszeresen járja a Bakonyt, gyorsan ráérez, melyik tisztásról nem tér haza üres kézzel
A természet megadja az alapot, mi tesszük rá a panírt
Az idei ősz időjárása szinte tankönyvi példa arra, mi kell a gombákhoz: a nyári aszály után érkező bőséges csapadék és a mérsékelt, 15–20 fokos nappali hőmérséklet. Nem véletlen, hogy a vargánya mellett az őzlábgomba is rekordokat döntött, sőt, több gombász szerint az idei szezon „legalább tíz éve a legjobb”. Ahogy a természetnek megvan a maga receptje a bő terméshez, úgy nekünk is: az őzlábgomba legnépszerűbb elkészítési módja kétségkívül a rántott változat, amely sokszor még a húsos párját is háttérbe szorítja. De készülhet belőle leves, pörkölt vagy akár pizzafeltét is.
Veszélyek és hasonmás fajok, érdemes szakértőhöz fordulni
Az őzlábgomba finom és népszerű, de könnyen összetéveszthető mérgező fajokkal, például a galócákkal vagy a nagy döggombával. A biztos ismertetőjegye a kígyóbőrszerű tönk és a mozgatható gallér – ha ezek hiányoznak, inkább mutassuk meg szakellenőrnek. A Bakony és a Balaton-felvidék idén is gombaparadicsom, de a kosárnyi élményt csak akkor élvezhetjük biztonsággal, ha minden zsákmányt ellenőriztetünk.
Pünkösdi gombatúra vezethet a vargányák, az őzlábgombák közé a Bakonyban