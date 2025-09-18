Őzlábgomba óriások lepték el a Bakonyt, íme 5 lelőhely, amit titkolnak a gombászok

A Magas-Bakony erdeiben szeptember közepétől már százával lehetett szedni a karcsú lábú, kalapos csodákat – nem egy példány akkorára nő, hogy a kosár fedelét is nehéz rácsukni. A gombászok örömére az eddigi csapadékos szeptember és az enyhére jósolt október különösen kedvezni fog ennek a fajnak, amelyet nem véletlenül neveznek sok helyütt a „mezők napernyőjének”. Az őzlábgomba mellett ugyanakkor mérgező hasonmás fajok is előbújnak a föld alól, ezért nem árt az óvatosság.

Pár órányi erdő-mezőjárás után ízletes őzlábgomba lehet a kitartó vadászok jutalma

Kép: Csizi Péter / veol

Őzlábgomba, pöfetegek és vargányák rekordméretben – a természet ajándékai a Bakonyból

Az óriási gombákról készült képek mostanában szó szerint elözönlötték a közösségi médiát. Volt, aki kerti asztalon mutatta be a zsákmányt, mások mérlegen bizonyították: fél kilót nyomott egyetlen példány. Az őzlábgomba kalapja ideális körülmények között elérheti a 25–30 centiméter átmérőt is. A Bakony erdőszélein, kaszálóin most valóban sorra bukkannak elő a rekorder példányok, nem egy család kosara telt meg pusztán néhány darabbal. Pöfetegből például kézilabda méretű példányokkal is összefuthatunk, ám nem ritkák a focilabdányi gombafejek sem.