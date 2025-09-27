szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárnyi élmények

1 órája

A Balaton-felvidék tisztásain sorra nő a nagy őzlábgomba – ezek a legjobb lelőhelyek

Címkék#őzlábgomba#szezon#bakony#veszprém#vargánya

Az idei ősz igazi kincset rejt a Bakony erdeiben: a tisztásokon és réteken tömegesen bukkant fel az őzlábgomba, amely rekordméretű példányokkal csábítja a gombászokat. A szeptemberi esők és a kellemes hőmérséklet szinte tankönyvi körülményeket teremtettek, így Veszprém vármegyében most különösen gazdag a szezon – ám a hasonmás fajok miatt a szakértők óvatosságra intenek.

Csizi Péter

A gombászás egyszerre természetközeli kikapcsolódás és igazi kincskeresés. Az őszi erdőkben minden séta során új meglepetés várhat ránk: a kosárba kerülő zsákmány egyszerre adja meg a mozgás, a friss levegő és a kulináris élmény örömét. Nem véletlen, hogy a Bakonyban az utóbbi hetekben szinte mindenki az őzlábgomba lelőhelyeket keresi – amely idén különösen gazdagon terem.

A Bakony erdeinek legszebb ajándéka: sorra bukkan elő az őzlábgomba
A Bakony erdeinek legszebb ajándéka: sorra bukkan elő az őzlábgomba
Kép: Nyiri Anna

A Magas-Bakony erdeiben valóságos őzlábgomba dömping indult

A kalapjukat kitáró őzlábgombák közül nem egy akkorára nőtt, hogy alig fért a kosárba. A közösségi médiát elárasztották a fotók a félkilós példányokról, sőt volt, aki kerti asztalon mutatta be a hatalmas kalapokat. Ideális körülmények között a gomba akár 30 centiméter átmérőjűre is megnő, így néhány darab elegendő egy teljes család vacsorájához. A szeptember végi őszi esőzések és a mérsékelt, 15–20 fokos nappali hőmérséklet szinte tankönyvi feltételeket teremtettek.

Itt érdemes keresni Veszprém vármegyében őzlábat

A gomba kedveli a világos, nyíltabb élőhelyeket: erdőszéleket, tisztásokat, kaszálókat. Veszprém vármegyében különösen népszerű lelőhely a Cuha-völgy és Zirc környéke, a Herend–Borzavár–Hárskút vonal, a Somló lába, valamint Bakonybél és a Gerence-patak völgye. A Balaton-felvidéken Csopak, Lovas és Felsőörs térsége számít biztos gombászhelynek. A gyakorlott erdőjárók tudják: a „titkos tisztások” nincsenek a térképen, de aki kitartó, ritkán tér haza üres kézzel.

Az őzlábgombának jellegzetes, szabadon mozgatható gallérja van
Kép: hobbykert.hu

Pöfetegek és vargányák is kísérik a szezont

A bőség nemcsak az őzlábgombát érinti. A Bakony erdőszélein most hatalmas pöfetegek és szép vargányák is előbújtak. Kézilabda- vagy akár focilabda méretű pöfetegeket is találtak, ami szintén ritka látványosság. Az idei ősz sok gombász szerint az elmúlt tíz év egyik legjobb szezonja lehet.

Veszélyek és hasonmás fajok

A lelkesedés mellett fontos a körültekintés. Az őzlábgomba könnyen összetéveszthető mérgező fajokkal, például galócákkal vagy a nagy döggombával. A biztos ismertetőjegyei a kígyóbőrszerű tönk és a mozgatható gallér. Ha ezek nem láthatók, ne tegyük a kosárba, hanem forduljunk gombaszakértőhöz. Csak így válhat a bakonyi gombászkirándulásból valóban biztonságos élmény.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu