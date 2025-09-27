A Balaton-felvidék tisztásain sorra nő a nagy őzlábgomba – ezek a legjobb lelőhelyek

A gombászás egyszerre természetközeli kikapcsolódás és igazi kincskeresés. Az őszi erdőkben minden séta során új meglepetés várhat ránk: a kosárba kerülő zsákmány egyszerre adja meg a mozgás, a friss levegő és a kulináris élmény örömét. Nem véletlen, hogy a Bakonyban az utóbbi hetekben szinte mindenki az őzlábgomba lelőhelyeket keresi – amely idén különösen gazdagon terem.

A Bakony erdeinek legszebb ajándéka: sorra bukkan elő az őzlábgomba

Kép: Nyiri Anna

A Magas-Bakony erdeiben valóságos őzlábgomba dömping indult

A kalapjukat kitáró őzlábgombák közül nem egy akkorára nőtt, hogy alig fért a kosárba. A közösségi médiát elárasztották a fotók a félkilós példányokról, sőt volt, aki kerti asztalon mutatta be a hatalmas kalapokat. Ideális körülmények között a gomba akár 30 centiméter átmérőjűre is megnő, így néhány darab elegendő egy teljes család vacsorájához. A szeptember végi őszi esőzések és a mérsékelt, 15–20 fokos nappali hőmérséklet szinte tankönyvi feltételeket teremtettek.

Itt érdemes keresni Veszprém vármegyében őzlábat

A gomba kedveli a világos, nyíltabb élőhelyeket: erdőszéleket, tisztásokat, kaszálókat. Veszprém vármegyében különösen népszerű lelőhely a Cuha-völgy és Zirc környéke, a Herend–Borzavár–Hárskút vonal, a Somló lába, valamint Bakonybél és a Gerence-patak völgye. A Balaton-felvidéken Csopak, Lovas és Felsőörs térsége számít biztos gombászhelynek. A gyakorlott erdőjárók tudják: a „titkos tisztások” nincsenek a térképen, de aki kitartó, ritkán tér haza üres kézzel.

Az őzlábgombának jellegzetes, szabadon mozgatható gallérja van

Kép: hobbykert.hu

Pöfetegek és vargányák is kísérik a szezont

A bőség nemcsak az őzlábgombát érinti. A Bakony erdőszélein most hatalmas pöfetegek és szép vargányák is előbújtak. Kézilabda- vagy akár focilabda méretű pöfetegeket is találtak, ami szintén ritka látványosság. Az idei ősz sok gombász szerint az elmúlt tíz év egyik legjobb szezonja lehet.

Veszélyek és hasonmás fajok

A lelkesedés mellett fontos a körültekintés. Az őzlábgomba könnyen összetéveszthető mérgező fajokkal, például galócákkal vagy a nagy döggombával. A biztos ismertetőjegyei a kígyóbőrszerű tönk és a mozgatható gallér. Ha ezek nem láthatók, ne tegyük a kosárba, hanem forduljunk gombaszakértőhöz. Csak így válhat a bakonyi gombászkirándulásból valóban biztonságos élmény.