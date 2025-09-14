Özönvíz után esőzés Veszprémben is: megérkezett a hidegfront (videó)

Özönvíz a szomszéd vármegyében: Vasárnap délután percek alatt öntötte el Dunaújvárost a felhőszakadás. A hömpölygő vízfolyamok miatt a közlekedés szinte lehetetlenné vált, több utcában derékig ért a víz. A HungaroMet mérései szerint fél óra alatt 32 milliméternyi csapadék zúdult le a városra.

Özönvíz a szomszéd vármegyében: villámárvíz Dunaújvárosban

Fotó: duol.hu

Mezei Zsolt alpolgármester arról számolt be, hogy a városban több helyen is rendőri segítségre volt szükség, mert autók rekedtek meg a vízben. A lefolyók eltömődtek a falevelektől, így a víz sok helyen megállt, a helyreállítást folyamatosan végezték a szakemberek. További képek és videók a duol.hu oldalon!

Megérkezett a front Veszprémbe is

A vasárnapi vihart hozó hidegfront hétfőn reggelre Veszprém vármegyét is elérte, és ezzel együtt megérkezett az esőzés is. A nap folyamán borult, felhős idő várható, helyenként záporokkal és zivatarokkal, amelyek környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.

A hőmérséklet jelentősen visszaesett: a kora délutáni órákban 18–23 fok között alakult a levegő hőmérséklete, ám a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet. A front előtt még délies, mögötte azonban már északnyugati, nyugati szél fújhat, több helyen élénk, erős lökésekkel.

Mi vár ránk a következő órákban?

A meteorológiai előrejelzések szerint a front átvonulása még nem ért véget. Több hullámban érkezhet további csapadék, és csak késő délután, estefelé kezdhet nyugat felől szakadozni a felhőzet. Késő estére 13 és 21 fok közé hűlhet a levegő, így a hét utolsó napja igazi őszi időjárást hozott magával.