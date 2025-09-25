Palkovics László: Hogyan formálja a jövőnket a mesterséges intelligencia?

Október 15-én, pénteken 17.30-kor a Zsidó Kiválóságok Háza Balatonfüreden várja várja az érdeklődőket egy különleges eseményre. A rendezvény témája a mesterséges intelligencia és annak hatása a hétköznapokra, Palkovics László előadásában.

Palkovics László a mesterséges intelligencia kihívásairól és lehetőségeiről tart előadást, bemutatva, hogyan formálja technológia a mindennapjainkat.

Forrás: Zsidó Kiválóságok Háza

Palkovics László elemzése a mesterséges intelligenciáról

A mesterséges intelligencia egyre inkább integrálódik a hétköznapi életbe, az okosotthonoktól kezdve a pénzügyi alkalmazásokig és az egészségügyig. A technológiai fejlődés gyorsulása új lehetőségeket, de egyben kihívásokat is jelent a társadalom számára.

Az előadáson szó esik az ipari, mezőgazdasági, pénzügyi és állami alkalmazásokról, valamint a szolgáltatószektorban és a közlekedésben tapasztalható változásokról. Palkovics László akadémikus, kormánybiztos kitér a nemzetközi trendekre, az innovációs lehetőségekre és a Magyarországon várható állami intézkedésekre, miközben a résztvevőknek lehetőségük van kérdéseket feltenni és beszélgetni a szakértővel.

Az előadást követően a látogatók betekintést nyerhetnek abba, hogy a mesterséges intelligencia hogyan segíthet a döntéshozatalban, a hatékonyság növelésében, valamint a különböző iparágakban az innovációban.

A Mesterséges intelligencia, ami átalakítja világunkat című programra való belépés díjtalan. Az eseményre előzetes regisztráció szükséges.