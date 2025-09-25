1 órája
Palkovics László: Hogyan formálja a jövőnket a mesterséges intelligencia?
A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret hódít mindennapjainkban. A program résztvevői Palkovics László előadásában ismerkedhetnek meg a technológia legújabb trendjeivel és hazai hatásaival.
Október 15-én, pénteken 17.30-kor a Zsidó Kiválóságok Háza Balatonfüreden várja várja az érdeklődőket egy különleges eseményre. A rendezvény témája a mesterséges intelligencia és annak hatása a hétköznapokra, Palkovics László előadásában.
Palkovics László elemzése a mesterséges intelligenciáról
A mesterséges intelligencia egyre inkább integrálódik a hétköznapi életbe, az okosotthonoktól kezdve a pénzügyi alkalmazásokig és az egészségügyig. A technológiai fejlődés gyorsulása új lehetőségeket, de egyben kihívásokat is jelent a társadalom számára.
Az előadáson szó esik az ipari, mezőgazdasági, pénzügyi és állami alkalmazásokról, valamint a szolgáltatószektorban és a közlekedésben tapasztalható változásokról. Palkovics László akadémikus, kormánybiztos kitér a nemzetközi trendekre, az innovációs lehetőségekre és a Magyarországon várható állami intézkedésekre, miközben a résztvevőknek lehetőségük van kérdéseket feltenni és beszélgetni a szakértővel.
Az előadást követően a látogatók betekintést nyerhetnek abba, hogy a mesterséges intelligencia hogyan segíthet a döntéshozatalban, a hatékonyság növelésében, valamint a különböző iparágakban az innovációban.
A Mesterséges intelligencia, ami átalakítja világunkat című programra való belépés díjtalan. Az eseményre előzetes regisztráció szükséges.
