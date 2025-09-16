1 órája
50 millió forinttal indul országos macskaivartalanítási program
Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos közösségi oldalán jelentette be, hogy közel 50 millió forint támogatást biztosítanak az országos macskaivartalanítási program megvalósítására. A kezdeményezés célja, hogy csökkentse a kóbor állatok számát, és hosszú távon elősegítse a felelős állattartást Magyarországon.
Az elmúlt években az állami forrásokból és pályázatokból megvalósított programoknak köszönhetően több millió gazdátlan kölyök születését sikerült megelőzni. Ezzel nemcsak a kóbor állatok számát sikerült jelentősen mérsékelni, hanem javult az állatok életminősége is, és csökkentek a településeken jelentkező problémák.
Ivartalanítás, chip, oltás – pályázat a macskákért
Az új támogatás révén a civil és önkormányzati szervezetek ivartalanítási, chipelési és oltási kiadásait finanszírozzák. Ez különösen fontos, hiszen a kóbor állatok gyakran veszélyt jelenthetnek a közlekedésre, az emberek biztonságára, valamint a helyi közösségek nyugalmára. A program tehát nemcsak állatvédelmi szempontból kiemelkedő, hanem a települések rendezettségét és biztonságát is szolgálja.
Ovádi Péter kormánybiztos hangsúlyozta: a kormány továbbra is elkötelezett a felelős állattartás mellett, és támogatja a civil szervezetek munkáját. Mint mondta, a kóbor állatok számának mérséklése közös ügy, amelyhez mindenkinek hozzá kell járulnia – az állami szereplőknek, az önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek és a felelős állattartóknak egyaránt.
Az országos macskaivartalanítási program folytatásával a tervek szerint a következő időszakban tovább csökkenhet a kóbor állatok száma, ami hosszú távon mindenki életminőségére pozitív hatással lesz.
Ivartalanítással a kóbor állatok szaporodása ellen, de sokaknak ez még mindig luxus
