50 millió forinttal indul országos macskaivartalanítási program

Az elmúlt években az állami forrásokból és pályázatokból megvalósított programoknak köszönhetően több millió gazdátlan kölyök születését sikerült megelőzni. Ezzel nemcsak a kóbor állatok számát sikerült jelentősen mérsékelni, hanem javult az állatok életminősége is, és csökkentek a településeken jelentkező problémák.

Országos pályázat segíti a macskák ivartalanítását

Forrás: Facebook/Ovádi Péter

Ivartalanítás, chip, oltás – pályázat a macskákért

Az új támogatás révén a civil és önkormányzati szervezetek ivartalanítási, chipelési és oltási kiadásait finanszírozzák. Ez különösen fontos, hiszen a kóbor állatok gyakran veszélyt jelenthetnek a közlekedésre, az emberek biztonságára, valamint a helyi közösségek nyugalmára. A program tehát nemcsak állatvédelmi szempontból kiemelkedő, hanem a települések rendezettségét és biztonságát is szolgálja.

Ovádi Péter kormánybiztos hangsúlyozta: a kormány továbbra is elkötelezett a felelős állattartás mellett, és támogatja a civil szervezetek munkáját. Mint mondta, a kóbor állatok számának mérséklése közös ügy, amelyhez mindenkinek hozzá kell járulnia – az állami szereplőknek, az önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek és a felelős állattartóknak egyaránt.

Az országos macskaivartalanítási program folytatásával a tervek szerint a következő időszakban tovább csökkenhet a kóbor állatok száma, ami hosszú távon mindenki életminőségére pozitív hatással lesz.