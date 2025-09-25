szeptember 25., csütörtök

Balaton-parti álomotthon, amit kevesen engedhetnek meg maguknak

Balatonfüreden egy új építésű ikerházat kínalak eladásra. A panorámás ingatlan saját kerttel, tágas teraszokkal és garázzsal biztosítja a kényelmet.

Balogh Rebeka

Balatonfüred Tamáshegy városrészében, aszfaltos utcában épül egy panorámás villaépület, amely két lakásból áll, mindkettő önálló kerttel és parkolóval. A projekt átadása 2026 negyedik negyedévében várható  – írja az ingatlan.com.

A panorámás villa teraszairól minden évszakban zavartalan kilátás nyílik a Balatonra. Forrás: inatlan.hu
A panorámás villa teraszairól minden évszakban zavartalan kilátás nyílik a Balatonra
Forrás: ingatlan.hu

Panorámás villa modern kialakítással

A 165 m²-es egység nettó alapterülete 123 m², amelyhez 50 m² terasz és erkély kapcsolódik, így a panoráma minden helyiségből élvezhető. A négy szobás elrendezés nappalit, étkezőt, konyhát és hálószobákat tartalmaz. A garázs 18 m², az udvarban további gépkocsi-beálló is rendelkezésre áll.

Az egységhez 410 m² kizárólagos kert tartozik, amely elegendő teret biztosít pihenéshez, kertészkedéshez vagy családi programokhoz. Az ikerház teljes telekmérete 820 m², de a két lakóegység önállóan használja a hozzájuk tartozó kert- és parkolórészeket, így megmarad a villa jelleg és a privát környezet.

Miért számít különlegesnek?

A 289 millió forintos árú eladó ingatlan Balatonfüreden egyedi és kiemelkedő lehetőségnek számít, különösen a panorámás elhelyezkedés és az új építésű jellemzők figyelembevételével. Bár az ár magasabb, mint a piacon található hasonló balatoni ingatlanoké, az egyedi adottságok és a prémium minőség miatt biztosan lesz, akinek ennyit is megér egy ilyen álomotthon.

 

