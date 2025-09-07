szeptember 7., vasárnap

Elismerés

56 perce

Nemzeti érték lett a pápai sonka

A Pápai Hús sonkái – az Esterházy sonka, a Kőrishegyi sonka, a parasztsonka és a parasztlapocka – hivatalosan is bekerültek a Magyar Értéktárba, és a Hungarikum Bizottság döntése alapján megkapták a Kiemelkedő Nemzeti Érték minősítést. Ezzel ismerték el azt a szakértelmet és minőséget, amely több mint 112 éve a magyar gasztronómia része.

Haraszti Gábor

A Pápai Hús története a világgazdasági válság után indult, amikor a belga Poels et Co. cég Magyarországon meghonosította a bacongyártást. 1935-ben indult el a húskonzervgyártás Pápán, amelynek egyik legsikeresebb terméke a dobozolt sonka volt.

A Pápai Hús sonkái bekerültek a Magyar Értéktárba.
A Pápai Hús 112 éve képvisel minőséget
Fotó: Haraszti Gábor/archív

Pápai Hús: Érték és minőség 1913 óta

A szigorúan őrzött recept és a modern technológia révén a pápai sonka hamar nemzetközi hírnévre tett szert: Angliától a NASA-n át egészen az orosz Csillagvárosig vásárolták. Az államosítást követően a Pápai Húsipari Vállalat továbbfejlesztette a gyártást, a ’70-es évektől a Csárdás sonka néven ismert konzerv pedig meghatározó exporttermékké vált. A rendszerváltás után a Pápai Hús Kft. a magyar húsipar egyik vezető vállalatává nőtte ki magát, amely elsőként vezette be a modern minőségbiztosítási rendszereket, és 1998 óta büszkén viseli a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet.

Négy termék került be a nemzeti értékek közé
Fotó: Pápai Hús

– A Pápai Hús sonkái hivatalosan is bekerültek a Magyar Értéktárba, és a Hungarikum Bizottság döntése alapján megkapták a Kiemelkedő Nemzeti Érték minősítést. Ez az elismerés nemcsak vállalatunk 112 éves hagyományát és szakértelmét igazolja, hanem megerősíti a pápai sonkák különleges helyét a magyar gasztronómiai örökségben. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a mérföldkőhöz – közösen írtuk be a Pápai Húst a nemzeti értékek közé – tájékoztatott a cég. 

 

