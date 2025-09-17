2 órája
Zebraséta az iskolarendőrrel
A Pápai Rendőrkapitányság az új tanévben is folytatja baleset-megelőzési programját. Ennek keretében legutóbb a Tarczy Lajos Általános Iskola első osztályos tanulói vettek részt egy belvárosi sétán Dobó-Kocsis Gábor rendőr százados szervezésében.
A Pápai Rendőrkapitányság által szervezett baleset-megelőzési napon a diákok láthatósági mellényben tették meg az utat, miközben a főbb közlekedési szabályokat és helyes magatartást beszélték át. A séta során a diákok a gyalogos-átkelőhelyeknél, valamint jelzőlámpa nélküli útkereszteződéseknél gyakorolták a biztonságos átkelés szabályait, valamint a közlekedési jelzőtáblák jelentését beszélték át.
A Pápai Rendőrkapitányság több foglalkozást is szervez
A foglalkozáson hangsúlyt kapott, hogy az úttestre csak akkor léphetnek le, ha meggyőződtek arról, egyik irányból sem közeledik jármű, illetve a gépkocsivezető megadta az elsőbbséget. Az iskolarendőrök szeptember hónapban több általános iskolában is tartanak hasonló közlekedésbiztonsági foglalkozásokat.