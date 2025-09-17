Zebraséta az iskolarendőrrel

A Pápai Rendőrkapitányság által szervezett baleset-megelőzési napon a diákok láthatósági mellényben tették meg az utat, miközben a főbb közlekedési szabályokat és helyes magatartást beszélték át. A séta során a diákok a gyalogos-átkelőhelyeknél, valamint jelzőlámpa nélküli útkereszteződéseknél gyakorolták a biztonságos átkelés szabályait, valamint a közlekedési jelzőtáblák jelentését beszélték át.

A Pápai Rendőrkapitányság a biztonságos gyalogátkelés szabályaira is felhívta a figyelmet

Forrás: police.hu

A Pápai Rendőrkapitányság több foglalkozást is szervez

A foglalkozáson hangsúlyt kapott, hogy az úttestre csak akkor léphetnek le, ha meggyőződtek arról, egyik irányból sem közeledik jármű, illetve a gépkocsivezető megadta az elsőbbséget. Az iskolarendőrök szeptember hónapban több általános iskolában is tartanak hasonló közlekedésbiztonsági foglalkozásokat.