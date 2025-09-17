szeptember 17., szerda

Baleset-megelőzési nap

Zebraséta az iskolarendőrrel

Címkék#Pápai Rendőrkapitányság#figyelem#iskolarendőr#közlekedés

A Pápai Rendőrkapitányság az új tanévben is folytatja baleset-megelőzési programját. Ennek keretében legutóbb a Tarczy Lajos Általános Iskola első osztályos tanulói vettek részt egy belvárosi sétán Dobó-Kocsis Gábor rendőr százados szervezésében.

Haraszti Gábor

A Pápai Rendőrkapitányság által szervezett baleset-megelőzési napon a diákok láthatósági mellényben tették meg az utat, miközben a főbb közlekedési szabályokat és helyes magatartást beszélték át. A séta során a diákok a gyalogos-átkelőhelyeknél, valamint jelzőlámpa nélküli útkereszteződéseknél gyakorolták a biztonságos átkelés szabályait, valamint a közlekedési jelzőtáblák jelentését beszélték át.

A Pápai Rendőrkapitányság baleset-megelőzési napja
A Pápai Rendőrkapitányság a biztonságos gyalogátkelés szabályaira is felhívta a figyelmet
Forrás: police.hu

A Pápai Rendőrkapitányság több foglalkozást is szervez 

A foglalkozáson hangsúlyt kapott, hogy az úttestre csak akkor léphetnek le, ha meggyőződtek arról, egyik irányból sem közeledik jármű, illetve a gépkocsivezető megadta az elsőbbséget. Az iskolarendőrök szeptember hónapban több általános iskolában is tartanak hasonló közlekedésbiztonsági foglalkozásokat.

Az iskolarendőr a Tarczy után a többi általános iskolát is felkeresi
Forrás: police.hu

 

 

