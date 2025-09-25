Lakossági panasz nyomán intézkedtek: eltűntek a rendszám nélkül parkoló autók Pápáról

Az infopapa.hu olvasói korábban jelezték, hogy Pápán, főként a Korvin és az Irhás utca környékén több rendszám nélküli autó parkolt huzamosabb ideig közterületen, sokszor megakadályozva ezzel a fizetős parkolást. Mivel többen is felhívták a figyelmet arra, hogy a probléma valós, egyre nagyobb nyilvánosságot kapott az ügy. A rejtélyes, rendszám nélküli gépjárművek néhány nap alatt felszívódtak, úgy tűnik, a dolog kedvező kimenetellel zárult.

A rendszám nélküli parkolás egyszerre jelent közlekedési gondot és társadalmi tükörképet

Fotó: infopapa.hu

Gazdasági oka van a közterületes parkolásnak?

A pápai eset kapcsán eszünkbe juthat egy másik történet Veszprémből, ahol egy öreg BMW lett otthona két férfinak. Az ő sorsuk arra figyelmeztet, hogy egy parkoló autó mögött nem mindig hanyagság vagy szabályszegés áll, hanem olykor emberi kényszerhelyzet. Pápán, mint írtuk, megszűnt a probléma, mivel a közösségi média nyomása hatásosnak bizonyult: a Korvin utcából eltűntek a rendszám nélküli autók. A hatóságok kérik a lakosságot, jelezzék, ha hasonló esetet tapasztalnak, hogy mielőbb intézkedhessenek, viszont a rendőrség tájékoztatása alapján a közterületen rendszám nélkül tárolt járművek elszállítása nem tartozik a hatáskörükbe.