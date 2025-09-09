20 éves a pápai Pegazus Színház

A Pegazus Színház több mint két évtizede a pápai kulturális élet meghatározó szereplője, amely egyedülálló módon ötvözi a bábszínházi hagyományokat, az irodalmi és zenés előadásokat, valamint a közösségformáló programokat. A 20 éves pápai teátrum alapító igazgatói, Sarkadi Nagy László és Végh Zsolt évadnyitó társulati üléssel indították el a 2025-2026-os színházi évadot.

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár is köszöntötte a 20 éves Pegazus Színházat

Kép: Csizi Péter / Veol

A Pegazus Színház szombat este évadnyitóval ünnepelte 20. születésnapját

Az ünnepi évadnyitón Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a Pegazust emberközeli, barátságos és otthonos színházként jellemezte. "Jó itt lenni, az ember hazajön ide” - fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat támogatja azokat az alkotóközösségeket, amelyek kulturális origót, biztos viszonyítási pontot jelentenek, a pápai Pegazus Színház pedig ilyen.

Grőber Attila, Pápa polgármestere köszöntőjében kiemelte: a Pegazus Színház a pápaiak szeretetével vált a városi kulturális élet fontos részévé. „A pápaiak őrzik és szeretik ezt a színházat, ugyanúgy, ahogy azt a kultúrát is, amely Pápa sajátos arculatát adja” – mondta. Kiemelte a színház közösségformáló szerepét is, amely szavai szerint erősíti a város identitását és jövőjét.

Közel 40 ezer nézőt szórakoztatnak és nevelnek évadonként

Sarkadi Nagy László és Végh Zsolt, a Pro-Cultura díjas művészek két évtizede formálják a város kulturális identitását. Színházuk tájoló előadásaival és egyéb programjaival évadonként mintegy 40 ezer nézőhöz jut el, miközben értékőrző és értékteremtő színházi élményeket kínálnak minden korosztálynak. Végh Zsolt úgy fogalmazott, munkájuk lényege a keresztény, polgári értékek megőrzése és bemutatása, céljuk szórakoztatva nevelni. Sarkadi Nagy László az új évadot ismertetve elmondta, a repertoárban szerepel a Csíjja, csicsíjja című zenés bábburleszk, az Árgyélus és Tündér Ilona című magyar népmese feldolgozása, valamint a Vitéz szabócska, avagy hetet egy csapásra! című bábjáték, amely a Grimm testvérek története alapján készült. A Lázár Ervin Program keretében pedig a társulat a Csillagszemű juhász című interaktív darabot mutatja be.