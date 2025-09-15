Majd' 100 éves fotókon a műtrágyagyártás fellegvára, ilyen volt a pétfürdői gyár (galéria)

A kőolajfeldolgozó üzem 1940-ben kezdte meg működését, és ettől az évtől a céget Péti Nitrogénművek Rt.-nek nevezték. Nagyarányú fejlesztéseket hajtottak végre 1945 és 1989 között. Ezek között a '60-as években 2,5 milliárdos fejlesztési program keretében felépült egy új ammóniaszintézis-üzem, savüzem, karbamidüzem, elindult a nagy tisztaságú argon termelése.

A Péti Nitrogénművekben robbanóanyagok és lőpor gyártásához salétromsavat állítottak elő

Fotó: Fortepan/Kozelka Tivadar

A Péti Nitrogénművek története

Központi és kutatólaboratóriumok kezdték meg működésüket. A termelés alapanyagául szolgáló lignitről 1967-ben tértek át a földgázra. A választék bővítése érdekében megkezdődött a nitrogént és foszfort tartalmazó kettős műtrágya gyártása. Majd 1990. február 1-jén megalakult a Nitrogénművek Részvénytársaság, amely 1,6 milliárd forintos alaptőkével jött létre a jogutód nélkül felszámolt Péti Nitrogénművek berendezéseinek megvásárlásával. A Nitrogénművek Zrt. 2002 óta a Bige Holding csoport tagja. Jelenleg Magyarország egyetlen ammónia- és műtrágyatermelő kapacitásokkal is rendelkező nitrogénműtrágya-gyártó vállalata.

Ipari méretű retróláz

A régi időkre emlékező nosztalgikus hangulatban nemcsak a gyermekkori nyaralások emlékei jönnek elő, hanem az egykorvolt munkahelyek hangulatára, közösségi élményeire, az üzemi étkezde ízeire, vagy épp a régi május elsejék sör, virsli, céllövölde hármasára is szeretettel emlékeznek vissza az idősebbek. Ahogy mondani szokták, az idő mindent megszépít...