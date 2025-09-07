Az ősz ízei a piacon: alma, barack, cukkini és főzőtök (+ galéria)

A hétvégi bevásárlás most különösen élvezetes, hiszen a standok tele vannak friss, szezonális gyümölcsökkel és zöldségekkel, amelyek színeikkel és illatukkal azonnal felcsigázzák az étvágyat. A tapolcai piacon jártunk, ahol az alma ára jelenleg 498 forint kilogrammonként, a különböző fajták között mindenki megtalálhatja a kedvencét, legyen az édes Fuji vagy ropogós Jonagold.

A tapolcai piac kínálatában egyebek közt friss, üde alma, cukkini és főzőtök várja a vásárlókat.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A piac slágerei pénztárcabarát árakon

A barack ára a szezon végéhez közeledve kissé magasabb: a legízletesebb, lédús darabok kilogrammonként 750–800 forintért kelnek el. Nemcsak frissen fogyasztva finom, hanem lekvárnak vagy befőttnek is tökéletes választás.