Zöldség-gyümölcs

1 órája

Az ősz ízei a piacon: alma, barack, cukkini és főzőtök (+ galéria)

Címkék#ára forint#piacon alma#cukkini

Az ősz friss ízei már megérkeztek a standokra, tele a piac színes gyümölcsökkel és zöldségekkel. A tapolcai piac kínálatát böngészve könnyen rátalálhatunk a friss almára, cukkinire és főzőtökre.

Seres Elizabeth

A hétvégi bevásárlás most különösen élvezetes, hiszen a standok tele vannak friss, szezonális gyümölcsökkel és zöldségekkel, amelyek színeikkel és illatukkal azonnal felcsigázzák az étvágyat. A tapolcai piacon jártunk, ahol az alma ára jelenleg 498 forint kilogrammonként, a különböző fajták között mindenki megtalálhatja a kedvencét, legyen az édes Fuji vagy ropogós Jonagold.

A tapolcai piac kínálatában az alma, cukkini és főzőtök frissen várja a vásárlókat. Nagy Lajos/ Napló
A tapolcai piac kínálatában egyebek közt friss, üde alma, cukkini és főzőtök várja a vásárlókat.
Fotó: Nagy Lajos/Napló 

A piac slágerei pénztárcabarát árakon

A barack ára a szezon végéhez közeledve kissé magasabb: a legízletesebb, lédús darabok kilogrammonként 750–800 forintért kelnek el. Nemcsak frissen fogyasztva finom, hanem lekvárnak vagy befőttnek is tökéletes választás.

Az ősz ízei a piacon: alma, barack, cukkini és főzőtök

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A zöldségek közül a cukkini 599 forint/kg, a főzőtök pedig 499 forint/kg, így a hétvégi főzéshez vagy akár a hétköznapi vacsorákhoz is könnyen beszerezhetők a friss alapanyagok. A piac hangulata továbbra is családias, a helyi termelők szívesen adnak tippeket és recepteket, így a vásárlás nemcsak praktikus, de élmény is.

Összességében a piaci árak most stabilak, a friss gyümölcsök és zöldségek pedig kiváló lehetőséget kínálnak a hétvégi menü megtervezéséhez. Érdemes körülnézni, összehasonlítani az árakat, és a frissességre is figyelni – így a finom, hazai alapanyagok garantáltan a tányérra kerülnek.

Nagy Lajos/ Napló
Nagy Lajos/ Napló

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
