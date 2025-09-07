1 órája
Az ősz ízei a piacon: alma, barack, cukkini és főzőtök (+ galéria)
Az ősz friss ízei már megérkeztek a standokra, tele a piac színes gyümölcsökkel és zöldségekkel. A tapolcai piac kínálatát böngészve könnyen rátalálhatunk a friss almára, cukkinire és főzőtökre.
A hétvégi bevásárlás most különösen élvezetes, hiszen a standok tele vannak friss, szezonális gyümölcsökkel és zöldségekkel, amelyek színeikkel és illatukkal azonnal felcsigázzák az étvágyat. A tapolcai piacon jártunk, ahol az alma ára jelenleg 498 forint kilogrammonként, a különböző fajták között mindenki megtalálhatja a kedvencét, legyen az édes Fuji vagy ropogós Jonagold.
A piac slágerei pénztárcabarát árakon
A barack ára a szezon végéhez közeledve kissé magasabb: a legízletesebb, lédús darabok kilogrammonként 750–800 forintért kelnek el. Nemcsak frissen fogyasztva finom, hanem lekvárnak vagy befőttnek is tökéletes választás.
Az ősz ízei a piacon: alma, barack, cukkini és főzőtökFotók: Nagy Lajos/Napló
A zöldségek közül a cukkini 599 forint/kg, a főzőtök pedig 499 forint/kg, így a hétvégi főzéshez vagy akár a hétköznapi vacsorákhoz is könnyen beszerezhetők a friss alapanyagok. A piac hangulata továbbra is családias, a helyi termelők szívesen adnak tippeket és recepteket, így a vásárlás nemcsak praktikus, de élmény is.
Összességében a piaci árak most stabilak, a friss gyümölcsök és zöldségek pedig kiváló lehetőséget kínálnak a hétvégi menü megtervezéséhez. Érdemes körülnézni, összehasonlítani az árakat, és a frissességre is figyelni – így a finom, hazai alapanyagok garantáltan a tányérra kerülnek.