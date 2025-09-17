szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulók
Nápolyi Pizzák Éjszakája

55 perce

Mutatjuk, hol (v)ehetünk féláron pizzát Veszprémben, Herenden és Ajkán!

Címkék#Veszprém megye#nápolyi pizzéria#félár#akció#kedvezmény#lista#étterem

Féláron kóstolhatjuk az autentikus nápolyi pizzát Veszprém megye több városában is. Szeptember 19-én jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, ahol háromféle pizza 50%-os kedvezménnyel várja a hagyományos olasz tészta szerelmeseit – amíg a készlet tart.

Csizi Péter

Gasztroünnepre készülhetünk pénteken: jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája. Több mint ötven pizzéria csatlakozott az országos kezdeményezéshez, köztük Veszprém megyei helyek is. Szeptember 19-én 17 és 22 óra között féláron kóstolhatjuk az autentikus nápolyi pizzát – számolt be róla társoldalunk, a kemma.hu. Ez a bejövős ajánlat nemcsak a pénztárcának kedvez, hanem remek alkalom arra is, hogy a pizzarajongók együtt ünnepeljenek.

Veszprémi sütöde is részt vesz az akcióban: Dupla annyi pizza féláron
Veszprémi sütöde is részt vesz az akcióban: Dupla annyi pizza féláron
Kép:veszpreminfo.hu

Amikor a pénztárca és a gyomor végre egy oldalon állnak: pizzaünnepre készülj!

Veszprém megyéből 3 pizzéria csatlakozott a kezdeményezéshez – a helyi rajongók tehát nem maradnak ki az országos fiesztából. A pontos listát érdemes a központi oldalon és az adott éttermek Facebook-felületén ellenőrizni, hiszen sok helyen előjegyzés szükséges, viszont megkönnyítjük olvasóink dolgát, információink szerint az alábbi pizzériák veszik ki a részüket a nápolyi hagyományból:

Nyomda Pizzát! (Veszprém)

MÁS tészta (Herend)

Pont Jó Pizza (Ajka)

Nem lesz egyszerű a rendelés menete, ezért megmutatjuk, hogyan 

  • Előfoglalás a NAPIEJ.HU-n: A legtöbb pizzéria esetében online előjegyzés szükséges.
  • Lépj be a www.napiej.hu oldalra. Keresd meg a pizzériát megyére vagy névre szűrve.
  • Foglalj időpontot, és jegyezd fel a foglaláshoz kapott kódot. 
  • Érkezz pontosan a megadott időpontra, és a helyszínen mond be a felhasználóneved vagy a foglalási kódod.
     

Néhány hely nem fogad előfoglalást – itt érkezési sorrendben szolgálják ki a vendégeket, 17:00 és 22:00 között, amíg a készlet tart.

Fontos tudni, hogy az 50%-os kedvezmény csak 3, előre kijelölt pizzára érvényes, feltétváltoztatás nélkül!

A nápolyi pizza nem véletlenül került az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára: kézzel formázott, hólyagos peremű, hosszú kelesztésű tészta és friss alapanyagok adják az élményt. A sorban állás pedig – mint az előző években – a közösségi élmény része lesz.

 

