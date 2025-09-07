Költészet úton és útfélen – beszélgetés Tóth Péter Lóránttal

A mostani podcastben arról beszélgettünk vele, hogyan vált a versmondás gyermekkori kedvtelésből hivatássá, és miért tartja fontosnak, hogy a költészet ne csupán ünnepi alkalmakkor, hanem a mindennapokban is megszólítsa az embereket. Már általános iskolásként megtapasztalta, milyen ereje van annak, ha egy szavalat képes elcsendesíteni egy termet, és minden tekintetet magára vonz. Petőfi, Arany vagy Radnóti sorai ekkor még pusztán versenyekhez kötődtek, de hamar kiderült: ennél sokkal többről van szó.

Podcast – Tóth Péter Lóránt versvándor útja Abdáig

Forrás: Képmás Magazin

Podcast – Hogyan lett a versmondásból hivatás?

Tóth Péter Lóránt ma hivatásos versvándor, akinek előadásai egyszerre meghitt és közösségi élményt kínálnak. Nem véletlen, hogy munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszttel is kitüntették. 2019-ben egy gyerekkori álmot valósított meg: gyalogos verszarándoklaton járta végig Radnóti Miklós utolsó útját, a szerbiai Bortól Abdáig, 850 kilométert megtéve, településről településre szólítva meg embereket. Ez az út egyszerre volt fizikai próbatétel, személyes tisztelgés és közösségépítő misszió.

Most ismét útra kel: szeptember 14-én Szentkirályszabadjáról indul, és 20-án Győrön keresztül több száz diákkal együtt érkezik Abdára, Radnóti emlékhelyére. Az út során iskolákban lép fel, fiatalokat szólít meg, és abban bízik, hogy személyes találkozások révén a gyerekek nemcsak hallgatják, hanem valóban át is élik a versek erejét.

A beszélgetés során arról is mesélt, hogyan készül fel testben és lélekben egy ilyen vállalkozásra, miért tartja nélkülözhetetlennek a közvetlen találkozásokat, és mit jelent számára az, hogy több száz diákkal együtt, közösségben tiszteleghet Radnóti előtt.

Ez a podcast nemcsak egy életútról és egy különleges útról szól, hanem arról is, hogy a költészet képes kapaszkodót adni, hidat verni múlt és jelen, ember és ember között.