Nagy változás Rácz Jenőéknél – felesége nyíltan beszélt érzéseiről

Kamilla, Rácz Jenő kislánya, megkezdte óvodai életét, ami új szakaszt jelent a család mindennapjaiban. A szülők a közösségi médiában megosztották az érzelmekkel teli pillanatokat, amelyeket követőik is nagy érdeklődéssel kísértek – írta a Bors Online.

Rácz Jenő neve a magyar gasztronómia világában ismert, Michelin-csillagos séf, a Konyhafőnök műsor állandó zsűritagja. Felesége, Gyuricza Dóri, aki influenszerként nagy követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában, nemrégiben megosztotta, hogyan élik meg kislányuk, Kamilla óvodakezdését. A posztban részletezte az érzelmi pillanatokat, a mindennapok apró örömeit és kihívásait, amelyek meghatározzák a család életét, és amelyeket a követők is nagy érdeklődéssel követtek.

A rajongók aktívan reagáltak a bejegyzésre, sokan kommentálták a saját élményeiket a gyermekkor mérföldköveiről, így a közösségi média fórumot biztosít a szülők érzéseinek megosztására.