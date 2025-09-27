szeptember 27., szombat

Érzelmek és család

Nagy változás Rácz Jenőéknél – felesége nyíltan beszélt érzéseiről

A kis Kamilla életének új szakasza kezdődött az óvodakezdéssel. Rácz Jenő és felesége érzelmekkel teli pillanatokat osztottak meg a követőkkel, bemutatva, hogyan változik a mindennapjuk.

Kamilla, Rácz Jenő kislánya, megkezdte óvodai életét, ami új szakaszt jelent a család mindennapjaiban. A szülők a közösségi médiában megosztották az érzelmekkel teli pillanatokat, amelyeket követőik is nagy érdeklődéssel kísértek – írta a Bors Online.

Rácz Jenő családjában Kamilla óvodakezdése megható pillanat. Forrás: gydorejj / instagram
Rácz Jenő családjában Kamilla óvodakezdése megható pillanat.
Rácz Jenő családjában elkezdődött az óvoda

Rácz Jenő neve a magyar gasztronómia világában ismert, Michelin-csillagos séf, a Konyhafőnök műsor állandó zsűritagja. Felesége, Gyuricza Dóri, aki influenszerként nagy követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában, nemrégiben megosztotta, hogyan élik meg kislányuk, Kamilla óvodakezdését. A posztban részletezte az érzelmi pillanatokat, a mindennapok apró örömeit és kihívásait, amelyek meghatározzák a család életét, és amelyeket a követők is nagy érdeklődéssel követtek.

A rajongók aktívan reagáltak a bejegyzésre, sokan kommentálták a saját élményeiket a gyermekkor mérföldköveiről, így a közösségi média fórumot biztosít a szülők érzéseinek megosztására.

Rácz Jenő alsóörsi étterme

Előző cikkünkben már beszámoltunk az Ypsilon by Rácz Jenő megnyitásáról Alsóörsön, ahol a séf a házias ízeket modern köntösben kínálja a látogatóknak.  Az étterem szezonálisan működik, a nyári hónapokban csütörtöktől vasárnapig tartott nyitva ebéd- és vacsoraidőben. 2025. augusztus 31-én zárt be erre az évre. 

A koncepció sikerét látva a hely a balatoni gasztrotérkép állandó szereplőjévé válhat, így a régióban élők és a turisták számára egyaránt elérhető.

 

