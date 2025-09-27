54 perce
Nagy változás Rácz Jenőéknél – felesége nyíltan beszélt érzéseiről
A kis Kamilla életének új szakasza kezdődött az óvodakezdéssel. Rácz Jenő és felesége érzelmekkel teli pillanatokat osztottak meg a követőkkel, bemutatva, hogyan változik a mindennapjuk.
Kamilla, Rácz Jenő kislánya, megkezdte óvodai életét, ami új szakaszt jelent a család mindennapjaiban. A szülők a közösségi médiában megosztották az érzelmekkel teli pillanatokat, amelyeket követőik is nagy érdeklődéssel kísértek – írta a Bors Online.
Rácz Jenő családjában elkezdődött az óvoda
Rácz Jenő neve a magyar gasztronómia világában ismert, Michelin-csillagos séf, a Konyhafőnök műsor állandó zsűritagja. Felesége, Gyuricza Dóri, aki influenszerként nagy követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában, nemrégiben megosztotta, hogyan élik meg kislányuk, Kamilla óvodakezdését. A posztban részletezte az érzelmi pillanatokat, a mindennapok apró örömeit és kihívásait, amelyek meghatározzák a család életét, és amelyeket a követők is nagy érdeklődéssel követtek.
A rajongók aktívan reagáltak a bejegyzésre, sokan kommentálták a saját élményeiket a gyermekkor mérföldköveiről, így a közösségi média fórumot biztosít a szülők érzéseinek megosztására.
„Nem bírtam tovább!” – Rácz Jenő felesége sírva omlott össze a kamerák előttRácz-Gyuricza Dóra könnyei közt mesélt, Rácz Jenő is sírt
Rácz Jenő alsóörsi étterme
Előző cikkünkben már beszámoltunk az Ypsilon by Rácz Jenő megnyitásáról Alsóörsön, ahol a séf a házias ízeket modern köntösben kínálja a látogatóknak. Az étterem szezonálisan működik, a nyári hónapokban csütörtöktől vasárnapig tartott nyitva ebéd- és vacsoraidőben. 2025. augusztus 31-én zárt be erre az évre.
A koncepció sikerét látva a hely a balatoni gasztrotérkép állandó szereplőjévé válhat, így a régióban élők és a turisták számára egyaránt elérhető.
Megnyílt Rácz Jenő alsóörsi étterme (képgaléria)