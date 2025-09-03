Rég látott ragadozó tűnt fel a Balatonnál, egyre több a szemtanú! (videó)

A Balaton környékén korábban alig-alig volt esély szabad szemmel megfigyelni vidrát, ma viszont már nem számít kuriózumnak, ha valaki egy példányt lát halászni a part mentén. A változás nem véletlen: az utóbbi években jelentős természetvédelmi előrelépések történtek, melyek kedveznek ennek a fokozottan védett, ragadozó állatnak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a vízminőség javulása, a bőséges halállomány és a természetes élőhelyek visszaállítása mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vidra ismét megtelepedjen a tónál.

Egyre több a ragadozó vidra a Balatonnál

Fotó: Lanszki Péter

A vidrák megjelenésének egyik legfőbb oka a Balatonban: a csökkenő vízszennyezés, valamint az intenzív haltelepítések által kínált gazdag táplálékforrás.

Ez a ragadozó emlős elsősorban halakkal táplálkozik, és szívesen telepszik meg olyan partokon, ahol zavartalanul vadászhat. A tudományos megfigyelések szerint a Balaton körüli természetes partszakaszok, csatornák és patakok is segítik a faj fennmaradását. A kutatók ürülékből nyert DNS-minták alapján követik nyomon az állatok mozgását és szaporodását. Sokan meglepődnek, amikor a vízpartról egy hirtelen felbukkanó állat óriási pontyot cipel ki – ezek a megfigyelések valószínűleg mind a vidrákhoz köthetők. További információ a sonline.hu oldalon olvasható.