szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fokozottan védett állat

1 órája

Rég látott ragadozó tűnt fel a Balatonnál, egyre több a szemtanú! (videó)

Címkék#kuriózum#Balaton#vidra#emlős

A Balaton partján sétálók egyre gyakrabban számolnak be különös, halfogás közben megfigyelt állatokról. A háttérben egy korábban ritka ragadozó emlős, a vidra visszatérése áll, amit több környezeti és ökológiai tényező is elősegített.

Veol.hu

A Balaton környékén korábban alig-alig volt esély szabad szemmel megfigyelni vidrát, ma viszont már nem számít kuriózumnak, ha valaki egy példányt lát halászni a part mentén. A változás nem véletlen: az utóbbi években jelentős természetvédelmi előrelépések történtek, melyek kedveznek ennek a fokozottan védett, ragadozó állatnak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a vízminőség javulása, a bőséges halállomány és a természetes élőhelyek visszaállítása mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vidra ismét megtelepedjen a tónál.

Egyre több a ragadozó vidra a Balatonnál
Egyre több a ragadozó vidra a Balatonnál
Fotó: Lanszki Péter

Egyre több a vidra a Balatonnál – ezért jelent meg újra ez a ragadozó

A vidrák megjelenésének egyik legfőbb oka a Balatonban: a csökkenő vízszennyezés, valamint az intenzív haltelepítések által kínált gazdag táplálékforrás. 

Ez a ragadozó emlős elsősorban halakkal táplálkozik, és szívesen telepszik meg olyan partokon, ahol zavartalanul vadászhat. A tudományos megfigyelések szerint a Balaton körüli természetes partszakaszok, csatornák és patakok is segítik a faj fennmaradását. A kutatók ürülékből nyert DNS-minták alapján követik nyomon az állatok mozgását és szaporodását. Sokan meglepődnek, amikor a vízpartról egy hirtelen felbukkanó állat óriási pontyot cipel ki – ezek a megfigyelések valószínűleg mind a vidrákhoz köthetők. További információ a sonline.hu oldalon olvasható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu