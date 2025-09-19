Hová tűntek a régi rajzfilmsorozatok?

Felnőtt fejjel is bármikor a tévé elé tud tapasztani a Mézga család, a Pityke őrmester, a Pom Pom meséi, vagy a Kérem a következőt! egy-egy epizódja. De ugyanígy vagyok Nils Horgersson, Babar, vagy Blinky Bill történeteivel is. Azonban ez a mostani rajzfilmekre nem igaz.

A mostani rajzfilmsorozatok messze elmaradnak a régiektől

Fotó: Nickelodeon

Rajzfilmek régen és ma

Régebben a rajzolt mesék sokkal kidolgozottabbak voltak történeti és vizuális szempontból is. Ha valaki ma egy mesecsatornára kapcsol, nem ezeket a szerethető karaktereket látja viszont, hanem lebutított, animált mesehősöket, akiknek a történetéből nem vonhat le semmilyen tanulságot a gyerkőc, és sokszor nem is viccesek. Azt éreztetik, hogy mélyebb mondanivalót a butuska gyerekek nem tudnak felfogni. Számomra elszomorító ez az irány, és én a magam részéről biztosan a régi klasszikusokkal ismertetem meg először a gyermekemet.