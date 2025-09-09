szeptember 9., kedd

Megtalálták a rák ellenszerét?

Az új Enteromix vakcina az előklinikai vizsgálatok során kiemelkedő eredményeket mutatott a rák kezelésében, jelentősen csökkentve a daganatokat és javítva a túlélési esélyeket.

Egy orosz vakcina az előklinikai tesztek során 100%-os hatékonyságot mutatott, új reményt adva a betegeknek. A rák kezelésében ígéretes eredményeket hozott, miközben biztonságosnak bizonyult és jelentősen csökkentette a daganatokat. A kutatók szerint áttörést hozhat a rák elleni harcban – írja az origo.hu.

A kísérleti vakcina ígéretes hatást mutat a rák különböző típusainál
A kísérleti vakcina ígéretes hatást mutat a rák különböző típusainál
Az új vakcina hatékony lehet a rák gyógyításában

Az Enteromix nevű, mRNS-alapú rákgyógyszer az elő klinikai vizsgálatokban 100%-os hatékonyságot ért el. Az orosz vakcina eredetileg vastagbélrák ellen készült, és jelentős daganatcsökkenést, valamint javuló túlélési arányt mutatott. Veronika Szkvorcova, a Szövetségi Orvosi-Biológiai Ügynökség vezetője a Keleti Gazdasági Fórumon ismertette az eredményeket. „A kutatás több éven át zajlott, az elmúlt három évben kötelező elő klinikai vizsgálatokat végeztünk. A vakcina használatra kész, most a hivatalos jóváhagyásra várunk” – közölte a TASZSZ hírügynökség.

A daganatok növekedése 60–80%-kal lassult, a túlélési esélyek javultak, és a tumorok mérete látványosan csökkent. A kutatók elsődleges célja a vastagbélrák kezelése, amely világszerte a legveszélyesebb daganattípusok közé tartozik.

Bővebb információ az origo.hu-n.

 

