Súlyos baleset történt a Győr Rallyn, többen megsérültek

A 25-ös rajtszámú autó a cél utáni beíróban ütközött a 24-es versenygéppel, amelynek következtében négy nézőt elsodortak, valamint két versenyző is megsérült – számolt be a kisalfold.hu a raliról.

Az árokban kötött ki az egyik versenyautó a ralin

Forrás: vaol.hu

A mentők összesen hat sérültet szállítottak kórházba, közülük hárman könnyebb, hárman súlyos sérüléseket szenvedtek. A szervezők bejelentették, hogy a Historic és a Rally2 mezőnyök számára a Kisgyónbánya–Csőszpuszta gyorsasági szakaszt törölték, a verseny útvonalait módosították.

Korábban is történtek tragédiák a magyar ralisportban

Az elmúlt években több súlyos baleset is megrázta a magyar ralisportot.

2024 márciusában az Esztergom–Nyerges Rallyn történt az eddigi legsúlyosabb versenybaleset: egy autó kisodródott és a nézők közé csapódott. Öt ember életét vesztette, további hét megsérült.