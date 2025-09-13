szeptember 13., szombat

Az egyik gyorsasági szakaszt törölték

31 perce

Súlyos baleset történt a Győr Rallyn, többen megsérültek

A III. Győr Rally szombati napján, a Bakonyban történt baleset miatt az egyik gyorsasági szakaszt törölték.

Veol.hu

A 25-ös rajtszámú autó a cél utáni beíróban ütközött a 24-es versenygéppel, amelynek következtében négy nézőt elsodortak, valamint két versenyző is megsérült – számolt be a kisalfold.hu a raliról.

Az árokban kötött ki az egyik versenyautó a ralin
Az árokban kötött ki az egyik versenyautó a ralin 
Forrás: vaol.hu

A mentők összesen hat sérültet szállítottak kórházba, közülük hárman könnyebb, hárman súlyos sérüléseket szenvedtek. A szervezők bejelentették, hogy a Historic és a Rally2 mezőnyök számára a Kisgyónbánya–Csőszpuszta gyorsasági szakaszt törölték, a verseny útvonalait módosították.

Korábban is történtek tragédiák a magyar ralisportban

Az elmúlt években több súlyos baleset is megrázta a magyar ralisportot.

2024 márciusában az Esztergom–Nyerges Rallyn történt az eddigi legsúlyosabb versenybaleset: egy autó kisodródott és a nézők közé csapódott. Öt ember életét vesztette, további hét megsérült.

2023-ban a Veszprém-rali szakadt félbe, amikor a Nemes Csaba–Nemes Richárd páros autója fának ütközött. A 47 éves pilóta, Nemes Csaba a helyszínen életét vesztette.

A mostani győri baleset szerencsére nem járt halálos áldozattal, de ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire veszélyes sportág a rali.

