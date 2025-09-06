A Pannon Egyetem 90 éves egykori rektorát köszöntötték

„Dr. Heil Bálint vegyészmérnökként, a kémiai tudományok doktoraként, kutató professzorként, tudományos rektorhelyettesként, majd rektorként is dolgozott. Mindemellett mindig fontos szerepet töltött be életében a sport!" – fogalmazott a polgármester Facebook-bejegyzésében.

90. születésnapját ünnepelte Heil Bálint, a Pannon Egyetem egykori rektora

Fotó: Porga Gyula/Facebook

Heil Bálintnak Veszprém városa 2024-Ben Polinszky-díjat adott át tudományos tevékenysége elismeréseként.

90 éves lett az egykori rektor

Heil Bálint 1959-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, ahol később tanársegédtől az egyetemi tanári rangig jutott. 1970-ben a kémiai tudományok kandidátusa, majd doktora lett, 1980-ban nevezték ki egyetemi tanárrá. 1986–1995 között a szerves kémia tanszék vezetőjeként dolgozott, később kutató professzor, majd professor emeritus címet kapott. Fő kutatási területe a fémorganikus katalízis, különösen a homogén hidrogénezés és hidrofilmezés volt. Több mint 100 tudományos közlemény és 20 szabadalom fűződik a nevéhez.

Az egyetem vezetésében is meghatározó szerepet vállalt: 1977–1981 között tudományos rektorhelyettes, majd 1981–1989 között rektor volt. Számos szakmai szervezet munkájában vett részt, többek között az MTA bizottságaiban, az MKE Fémorganikus Kémiai Szakcsoport elnökeként, illetve a Fechem nemzetközi bizottságában, ahol közel két évtizeden át képviselte Magyarországot. Emellett tagja volt a FEANI magyar nemzeti bizottságának, és a Veszprémi Polgári Társaskör elnökeként is tevékenykedett.