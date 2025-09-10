szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétvégi kitelepülések

2 órája

A veszprémi rendőrök a bűn- és baleset-megelőzés jegyében települtek ki eseményekre (galéria)

Címkék#rendezvény#prevenciós#rendőr

Két nagyvállalat családi napjára települtek ki prevenciós programjaikkal a veszprémi rendőrök.

Szilas Lilla

Két nagy múltú helyi cég felkérésének eleget téve prevenciós programokat tartottak a rendőrök Veszprémben és Városlődön – írja a police.hu

A veszprémi rendőrök a bűn- és baleset-megelőzés jegyében települtek ki eseményekre
A veszprémi rendőrök a bűn- és baleset-megelőzés jegyében települtek ki eseményekre
Fotó: police.hu

A rendőrök prevenciós programokat tartottak

A rendezvényeken 2000 embernek feladványokkal hívták fel az érdeklődők figyelmét a biztonságos közlekedés szabályaira. Kipróbálhatták a KRESZ-kereket, és a helyesen válaszolók láthatóságot segítő eszközöket kaptak. A rendőrök ezenkívül a biztonságos internethasználatra, valamint a drogok káros hatásaira is felhívták a résztvevők figyelmét. A gyerekek lézerpisztollyal lőhettek célba, megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket és egy ügyességi pályán kerékpáros tudásukat is kipróbálhatták.

Prevenciós programokat tartottak a rendőrök Veszprémben és Városlődön

Fotók: police.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu