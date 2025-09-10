A veszprémi rendőrök a bűn- és baleset-megelőzés jegyében települtek ki eseményekre (galéria)

Két nagy múltú helyi cég felkérésének eleget téve prevenciós programokat tartottak a rendőrök Veszprémben és Városlődön – írja a police.hu.

A veszprémi rendőrök a bűn- és baleset-megelőzés jegyében települtek ki eseményekre

Fotó: police.hu

A rendőrök prevenciós programokat tartottak

A rendezvényeken 2000 embernek feladványokkal hívták fel az érdeklődők figyelmét a biztonságos közlekedés szabályaira. Kipróbálhatták a KRESZ-kereket, és a helyesen válaszolók láthatóságot segítő eszközöket kaptak. A rendőrök ezenkívül a biztonságos internethasználatra, valamint a drogok káros hatásaira is felhívták a résztvevők figyelmét. A gyerekek lézerpisztollyal lőhettek célba, megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket és egy ügyességi pályán kerékpáros tudásukat is kipróbálhatták.