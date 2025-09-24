Valóra vált szülinapi álom
Rendőrautóval hajtott az óvodába (videó)
A 6 éves Barnabásnak felejthetetlen születésnapi élményt szereztek a Veszprém vármegyei rendőrök.
„Egy 6 éves zánkai kisfiú, Barnabás édesanyja jelezte, hogy kisfia nagyon érdeklődik a rendőrség iránt, és egy igazán nagy meglepést szeretne számára születésnapja alkalmából" – kezdte bejegyzését a Veszprém vármegyei rendőrség.
A rendőrség meglepte a kisfiút születésnapja alkalmából
„Szeptember 23-án reggel rendőrautó gurult a házuk elé, és Barnabás legnagyobb örömére kollégáink az óvodáig szállították testvéreivel együtt" – olvasható a posztban.
Nemcsak a rendőrautóval lepték meg a szülinapost, hanem baleset-megelőzési ajándékcsomaggal is készültek a rendőrök a jeles alkalomra.
