Rendőrautóval hajtott az óvodába (videó)

„Egy 6 éves zánkai kisfiú, Barnabás édesanyja jelezte, hogy kisfia nagyon érdeklődik a rendőrség iránt, és egy igazán nagy meglepést szeretne számára születésnapja alkalmából" – kezdte bejegyzését a Veszprém vármegyei rendőrség.

A Veszprém vármegyei rendőrség meglepte születésnapján Barnabást

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A rendőrség meglepte a kisfiút születésnapja alkalmából

„Szeptember 23-án reggel rendőrautó gurult a házuk elé, és Barnabás legnagyobb örömére kollégáink az óvodáig szállították testvéreivel együtt" – olvasható a posztban.

Nemcsak a rendőrautóval lepték meg a szülinapost, hanem baleset-megelőzési ajándékcsomaggal is készültek a rendőrök a jeles alkalomra.