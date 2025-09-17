szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyakorlat

1 órája

Elviselhetetlen zajra panaszkodnak Pápa és környékének lakói

Címkék#Pápán#Honvédség#Adaptive Hussars 2025#robaj#zaj

Megnövekedett légijármű forgalom okozta repülőgép robajra panaszkodnak a Pápán és a környező településeken élők. A lakók szerint sokszor olyan elviselhetetlen a repülőgépek – köztük a C-17-es – okozta hanghatás.

Veol.hu

A repülőgéprobajra sokan figyeltek fel egy szokatlanul alacsonyan repülő, hatalmas katonai teherszállítógép miatt Veszprém és Vas vármegye több településén, köztük Pápán és térségében. Mint kiderült, a pápai MH 47. Bázisrepülőtérről felszálló, a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) nemzetközi keretében működő Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) egyik C–17 Globemaster III típusú gépe hajtott végre gyakorlórepülést.

Repülőgép robaj Pápa és környékén: C–17-es gyakorlórepülés okozott riadalmat
A repülőgép robajra Pápán, Vaszaron, és Nagygyimóton is panaszkodtak
Forrás:  honvedelem.hu

A repülőgép robajra sokan nem voltak felkészülve

A Honvédség tájékoztatása szerint a repülés során a személyzet navigációs és taktikai eljárásokat gyakorolt, illetve előkészítettek egy gyakorló ejtőernyős teherdobást a volt kenyeri repülőtér térségében. A repülés a magyar szabályozásnak mindenben megfelelt – közölte a vaol.hu-val Pelsőczi Miklós őrnagy, a bázis kommunikációs főnöke.

A Honvédség szerint a repülés a szabályoknak megfelelően zajlott.
Forrás:  honvedelem.hu

A jelenség azonban sok helyi lakosnak nem maradt észrevétlen. A gép alacsony magassága és erős hangja több településen komoly zajhatást okozott. Egy Vaszaron élő lakos így fogalmazott: „32 éve lakunk itt, tudtuk, hogy közel vannak a MIG-ek, de azoknak a hangja teljesen más volt, rövid ideig hallatszott. A mostani hatalmas szürke gép órákon át köröz, leszálláskor pedig olyan robajjal jön, hogy az ember tényleg azt hiszi, leszakad a tető.
Mások az állatokra gyakorolt hatásra hívták fel a figyelmet: „Epilepsziás kutyám gyógyszerezve van, de ezek a zajok teljesen kikészítik, futkos, ugat, bemenekül a házba. Ezt megszokni lehetetlen.

Az ember azt hitte, leszakad a tető - írja az egyik hozzászóló.
Forrás:  honvedelem.hu

Több hozzászóló emlékeztetett arra is, hogy a pápai repülőtér 1937 óta működik, a sugárhajtású gépek és az éjszakai hangrobbanások is hozzátartoztak a mindennapokhoz.
Mint kiderült, a mostani repülések a „Adaptive Hussars 2025” országvédelmi gyakorlat részeként zajlanak. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint szeptember 15–28. között az ország több pontján kell számítani fokozott katonai jelenlétre: közúti konvojokra, helikopteres kíséretekre és fokozott légiforgalomra. A tárca hangsúlyozza, hogy a gyakorlat a törvényeknek megfelelően zajlik, ugyanakkor a lakosság türelmét és megértését kérik.

Bár sokan a katonai zajra panaszkodnak, akadnak olyanok is, akik inkább a polgári életből fakadó zajokat emelik ki: „Engem jobban zavar a körgyűrűn a tavasztól őszig tartó autó- és motorverseny zaja, főleg szombat éjszaka.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu