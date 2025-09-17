Elviselhetetlen zajra panaszkodnak Pápa és környékének lakói

A repülőgéprobajra sokan figyeltek fel egy szokatlanul alacsonyan repülő, hatalmas katonai teherszállítógép miatt Veszprém és Vas vármegye több településén, köztük Pápán és térségében. Mint kiderült, a pápai MH 47. Bázisrepülőtérről felszálló, a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) nemzetközi keretében működő Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) egyik C–17 Globemaster III típusú gépe hajtott végre gyakorlórepülést.

A repülőgép robajra Pápán, Vaszaron, és Nagygyimóton is panaszkodtak

Forrás: honvedelem.hu

A repülőgép robajra sokan nem voltak felkészülve

A Honvédség tájékoztatása szerint a repülés során a személyzet navigációs és taktikai eljárásokat gyakorolt, illetve előkészítettek egy gyakorló ejtőernyős teherdobást a volt kenyeri repülőtér térségében. A repülés a magyar szabályozásnak mindenben megfelelt – közölte a vaol.hu-val Pelsőczi Miklós őrnagy, a bázis kommunikációs főnöke.

A Honvédség szerint a repülés a szabályoknak megfelelően zajlott.

Forrás: honvedelem.hu

A jelenség azonban sok helyi lakosnak nem maradt észrevétlen. A gép alacsony magassága és erős hangja több településen komoly zajhatást okozott. Egy Vaszaron élő lakos így fogalmazott: „32 éve lakunk itt, tudtuk, hogy közel vannak a MIG-ek, de azoknak a hangja teljesen más volt, rövid ideig hallatszott. A mostani hatalmas szürke gép órákon át köröz, leszálláskor pedig olyan robajjal jön, hogy az ember tényleg azt hiszi, leszakad a tető.”

Mások az állatokra gyakorolt hatásra hívták fel a figyelmet: „Epilepsziás kutyám gyógyszerezve van, de ezek a zajok teljesen kikészítik, futkos, ugat, bemenekül a házba. Ezt megszokni lehetetlen.”

Az ember azt hitte, leszakad a tető - írja az egyik hozzászóló.

Forrás: honvedelem.hu

Több hozzászóló emlékeztetett arra is, hogy a pápai repülőtér 1937 óta működik, a sugárhajtású gépek és az éjszakai hangrobbanások is hozzátartoztak a mindennapokhoz.

Mint kiderült, a mostani repülések a „Adaptive Hussars 2025” országvédelmi gyakorlat részeként zajlanak. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint szeptember 15–28. között az ország több pontján kell számítani fokozott katonai jelenlétre: közúti konvojokra, helikopteres kíséretekre és fokozott légiforgalomra. A tárca hangsúlyozza, hogy a gyakorlat a törvényeknek megfelelően zajlik, ugyanakkor a lakosság türelmét és megértését kérik.