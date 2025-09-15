1 órája
Zaj- és hanghatásra kell ma reggel számítani
Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár technikai eszközeivel légi és közúti átcsoportosítást hajt végre az MH 47. Bázisrepülőtérre az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi gyakorlat keretében 2025. szeptember 15-én, hétfőn, a nappali órákban.
Az áttelepülő magyar harcászati repülőgépek intenzív hanghatása, valamint megnövekedett közúti forgalom várható Kecskemét – 445-es út – M5 – 52-es út – Solt – 51-es út – M8 – M6 – 62-es út – M7 – 8-as út – 83-as út – Vaszari út – MH 47. Bázisrepülőtér (Pápa) útvonalon – közölte a MH 47. Bázisrepülőtér.
Harcászati repülőgépek zajhatása
Kérjük, hogy a katonai járművek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.
A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.