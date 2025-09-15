szeptember 15., hétfő

Megnövekedett közúti forgalom

1 órája

Zaj- és hanghatásra kell ma reggel számítani

Címkék#MH 47 Bázisrepülőtér#forgalom#gyakorlat

Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár technikai eszközeivel légi és közúti átcsoportosítást hajt végre az MH 47. Bázisrepülőtérre az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi gyakorlat keretében 2025. szeptember 15-én, hétfőn, a nappali órákban.

Szilas Lilla

Az áttelepülő magyar harcászati repülőgépek intenzív hanghatása, valamint megnövekedett közúti forgalom várható Kecskemét – 445-es út – M5 – 52-es út – Solt – 51-es út – M8 – M6 – 62-es út – M7 – 8-as út – 83-as út – Vaszari út – MH 47. Bázisrepülőtér (Pápa) útvonalon – közölte a MH 47. Bázisrepülőtér.

Az áttelepülő magyar harcászati repülőgépek intenzív hanghatással járnak
Az áttelepülő magyar harcászati repülőgépek intenzív hanghatással járnak
Fotó: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

Harcászati repülőgépek zajhatása

Kérjük, hogy a katonai járművek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

 

