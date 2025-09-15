Zaj- és hanghatásra kell ma reggel számítani

Az áttelepülő magyar harcászati repülőgépek intenzív hanghatása, valamint megnövekedett közúti forgalom várható Kecskemét – 445-es út – M5 – 52-es út – Solt – 51-es út – M8 – M6 – 62-es út – M7 – 8-as út – 83-as út – Vaszari út – MH 47. Bázisrepülőtér (Pápa) útvonalon – közölte a MH 47. Bázisrepülőtér.

Az áttelepülő magyar harcászati repülőgépek intenzív hanghatással járnak

Fotó: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

Harcászati repülőgépek zajhatása

Kérjük, hogy a katonai járművek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.