Katasztrófa

1 órája

Tűzgolyóként zuhant le a gép – életét adta a hős pilóta

Címkék#baleset#Pápa (város)#MH 47 Bázisrepülőtér#MiG-23#pilóta

1990. szeptember 16-án a rendszerváltás utáni második magyar repülőnapot rendezték meg Pápán. A korábban titkos katonai bázisok megnyitása óriási érdeklődést váltott ki, több ezren érkeztek a látványos programokra, köztük a pápai repülőezred harci gépeinek látványos bemutatójára. A napot azonban egy katasztrófa árnyékolta be.

Veol.hu

A pápai repülőnapon az eredeti tervek szerint Soproni őrnagy nem is repült volna, de mivel a szabálytalankodás miatt az amerikai gépet kísérő pilótákat eltiltották a bemutatótól, így az 1. század parancsnoka vette át tőlük a stafétabotot. A légibemutatón „Sopi” – ahogy a legtöbben nevezték – ült a 04-es oldalszámú MiG–23-as vadászgép pilótafülkéjében  – emlékszik vissza az Origo

A repülőnap tragédiája - 1990-ben a MiG–23-ason Soproni Károly életét vesztette
A repülőnapon Soproni Károly a MiG-23-ban életét vesztette 
Forrás: Szolnoki Repülőmúzeum

A repülőnap tragédiával végződött

Egy túl szűkre vett fordulóból már nem tudta kiemelni a talajszintig süllyedt gépet. A bal félszárny és a géptörzs függőleges vezérsík alatti része nekicsapódott a talajnak. Az ütközéstől belobbant a kerozin, de mivel a gépnek volt még elég sebessége, illetve a talaj reakcióereje miatt elpattant a földtől, hosszú lángcsóvát húzva ismét a magasba emelkedett. Kérdéses, hogy Soproni őrnagy életben volt-e még ekkor. Valószínű, hogy amikor a bal félszárny, illetve a törzs hátsó része a talajnak ütközött, az ütés erejétől, valamint a pilótát ért sokszoros G-erőtől elvesztette az eszméletét. A meredeken ismét magasba szökött lángoló gép azonban másodpercen belül leadta az orrát és a földnek csapódva felrobbant. Soproni őrnagynak esélye sem volt túlélni a szörnyű katasztrófát. 

A baleset okát szakértői vizsgálat tárta fel: a gép kifogástalan műszaki állapotban volt, a katasztrófát pilótahiba okozta. Soproni őrnagy még az utolsó pillanatokban is arra törekedett, hogy a zuhanó gép a lehető legmesszebb kerüljön a nézőközönségtől – ezzel elkerülve egy tömegkatasztrófát.
A tragédia különösen megrázó volt, hiszen a nézők között Soproni felesége és két kisgyermeke is jelen volt. 

Soproni „Sopi” Károlynak esélye sem volt a túlélésre. 
Forrás: Szolnoki Repülőmúzeum

A kiváló szakemberként és szeretett parancsnokként ismert „Sopi” emlékére a baleset 30. évfordulóján emlékművet avattak a Magyar Honvédség Pápai Bázisrepülőterén. Erről 2023-ban lapunk is beszámolt. A megemlékezésen az MH 47. Bázisrepülőtér teljes személyi állománya jelen volt. Az emlékműnél Szabó Ferenc tábori lelkész, őrnagy beszédében méltatta az egykori pápai katonát, férjet és apát. A család képviseletében jelen lévő Soproni őrnagy özvegye elhelyezte a megemlékezés virágait, ezt követően megkoszorúzták a vadászpilóta emlékművét és mécseseket gyújtottak.

Az őrnagy emlékére emlékművet avattak az MH 47. Bázisrepülőtéren
Forrás:  honvedelem.hu

 

 

