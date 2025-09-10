szeptember 10., szerda

Behind the scenes

Szárnyak és történetek: Egy délelőtt a repülőnap kulisszái mögött (galéria, videó)

Címkék#pilóta#barátság#égbolt#repülő

Benézhettünk a reptér titkos kulisszái mögé, hogy láthassuk, kik szelik most az égbolt csendjét, készülve a szeptember 20–21-i repülőnap nagy pillanataira. Az ügyvezető személyesen vezetett be minket a betoncsíkra, ahol két kisrepülő gyakorolt délelőtt, felváltva, mintha az égbolton táncolnának, könnyed léptekkel és mégis tökéletes összhangban.

Titzl Vivien

A hangár félhomályában David Heard, az angol tulajdonos, gondosan készítette elő a gépet; a napsütötte betonra csak a fotósunk kedvéért gurították ki, mintha a fény is kíváncsi lett volna a repülésre. Hamarosan megérkezett a sárga repülőgép, majd a két pilóta, Jeferson Skzypek és Christiano Oliveira, brazilok, akik rutinosan irányították a gépet, felváltva, mosolyuk pedig összefonódott a levegő friss illatával, mintha a szabadság is velük lélegzett volna. Ma a Francia műrepülőcsapat gyakorolt a műrepülő-világbajnokságra Szentkirályszabadja légterében. A többiek pedig a szeptember 20-21. repülőnapra készülnek

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A fotózás bemelegítésnek indult, de hamar a gépek után vetette magát fotósunk, a lencsével követve őket az égbe. Csak néhány kép született a magasban, de minden pillanatot igyekeztünk megőrizni – a gépek mintha életre keltek volna a felhők között, táncukat örökítve meg a kompozitban. Az első fotón Jeferson vezeti a gépet, és minden mozdulatát átjárja a levegő, a szabadság és a precizitás egyaránt.

Ez a délelőtti betekintés a reptér rejtett világába nem csupán a repülésről szólt, hanem a történetekről, amelyek a levegőbe íródtak: a barátságról, a koncentrációról és a szabadság apró, monumentális pillanatairól. Benézhettünk a kulisszák mögé, és láthattuk, ahogy a pilóták és gépek a szeptemberi repülőnapra készülnek – ahol minden fordulat, minden emelkedés a levegő ünnepévé válik.

