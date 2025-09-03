szeptember 3., szerda

Sárkány érkezett a pápai bázisra – de nem tűzokádó (videó)

Megérkezett az MH 47. Bázisrepülőtérre az első Magirus Dragon X6 repülőtéri tűzoltó gépjármű. Az alakulat katonái a következő egy hétben intenzív képzés során ismerkedhetnek meg a „sárkány” kezelésével.

Haraszti Gábor

A vadonatúj repülőtéri tűzoltó egy háromtengelyes, rendkívül fürge, 560 LE (412 kW) teljesítményű motorral van felszerelve. A 40 tonnás jármű 0–80 km/h gyorsulása kevesebb, mint 21 másodperc, míg a végsebessége 135 km/h.

Repülőtéri tűzoltó gépjárművel gazdagodott az MH 47. Bázisrepülőtér
A repülőtéri tűzoltó 40 tonnát nyom
Fotó: Luka Dániel

A repülőtéri tűzoltó a legmodernebb felszereléssel rendelkezik

A pápai bázisra érkezett gép kiemelkedően nagy oltóteljesítménnyel bír, 12 500 literes víz és 1500 literes habtartállyal rendelkezik. A járművet úgy tervezték, hogy akár a vezetőfülkéből is irányíthatók legyenek az oltóeszközök, mint a vízágyú, valamint nagy érintőképernyőn követhető a külvilág képe, amit fedélzeti kamerák közvetítenek.

 

