Sárkány érkezett a pápai bázisra – de nem tűzokádó (videó)

A vadonatúj repülőtéri tűzoltó egy háromtengelyes, rendkívül fürge, 560 LE (412 kW) teljesítményű motorral van felszerelve. A 40 tonnás jármű 0–80 km/h gyorsulása kevesebb, mint 21 másodperc, míg a végsebessége 135 km/h.

A repülőtéri tűzoltó 40 tonnát nyom

Fotó: Luka Dániel

A repülőtéri tűzoltó a legmodernebb felszereléssel rendelkezik

A pápai bázisra érkezett gép kiemelkedően nagy oltóteljesítménnyel bír, 12 500 literes víz és 1500 literes habtartállyal rendelkezik. A járművet úgy tervezték, hogy akár a vezetőfülkéből is irányíthatók legyenek az oltóeszközök, mint a vízágyú, valamint nagy érintőképernyőn követhető a külvilág képe, amit fedélzeti kamerák közvetítenek.