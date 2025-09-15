Interaktív fotókon Veszprém: ennyit változott a buszpályaudvar

szeptember 15., hétfő

Veszprém utcáin sétálva néha úgy érezhetjük, mintha a történelem minden sarkon megszólalna. A retró képek és a mai felvételek egymás mellé helyezve különleges időutazásra hívnak: megmutatják, hogyan változott meg a város képe az évtizedek során, miközben a múlt hangulata ma is átsüt a jelenen. A csúszka segítségével te magad húzhatod el a függönyt a régi és az új Veszprém között, induljon az időutazás!

Ahogy végigsétálunk Veszprém utcáin, sokszor eszünkbe jut: vajon milyen lehetett ugyanezen a helyen évtizedekkel ezelőtt? Most kiderül! A régi felvételek, retró képek és a mai fotók egymás mellett új életre kelnek, és különleges időutazásra hívnak.

Retró képek - Nézd meg mennyit változott a veszprémi buszpályaudvar
Forrás: Régi képek Facebook

Retró képek: veszprémi buszpályaudvar akkor és most

Ha lenne időgépünk, 1965 nyarán a frissen átadott veszprémi buszpályaudvarnál kötnénk ki. MÁVAUT-felirat, csillogó új peronok, 18 indulóállás, hangosbemondó a fejünk felett – és persze a Balaton felé kígyózó járatok, mert a nyári forgalomnak ez volt a bázisa. A Jutasi út 13. alatti állomást Hoffmann Félix tervezte; akkoriban „modern kényelmet” jelentett a tágas váró és a korszerű tájékoztatás. Ma a helyszín ugyanaz, de a város ritmusa más: új buszok, új színek, mégis minden indulásban ott a régi nyarak ígérete – írja a MTI/Nemzeti Archívum.

Fotó: Google Térkép 2025
Régi felvétel/források: MTI-fotó – 1965. aug. 23-i átadásról szóló tudósítás; egykor.hu helytörténeti adatlap

 

 

