Interaktív fotókon Veszprém: ennyit változott az Óváros tér

Ahogy végigsétálunk Veszprém utcáin, sokszor eszünkbe jut: vajon milyen lehetett ugyanezen a helyen évtizedekkel ezelőtt? Most kiderül! A régi felvételek, retró képek és a mai fotók egymás mellett új életre kelnek, és különleges időutazásra hívnak.

Retró képek – Nézd meg, mennyit változott az Óváros tér

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Retró képek: az Óváros tér akkor és most

Veszprém szívében található az Óváros tér, amelyet egykor egyszerűen Fő utcának hívtak. Az 1894-ben készült fotón elegáns polgárházak és macskaköves utak rajzolódnak ki, a tér pedig sokkal nyitottabbnak tűnik: kevesebb épület és modern infrastruktúra határozta meg a látványt. Ma ugyan megőrizte hangulatát, de a felújított házak, a kávézók és a boltok már pezsgő, mai életérzést hoztak az egykor csendes városrészbe.

Fotó: Nagy Lajos / Napló, Veszprém, Óváros tér, 2025.

Régi felvétel: Kiss László, Veszprém, Óváros tér (Fő utca) a Tűztoronnyal, 1894.