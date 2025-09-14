szeptember 14., vasárnap

Interaktív fotókon Veszprém: ennyit változott a város ikonikus útja 

Veszprém utcáin sétálva néha úgy érezhetjük, mintha a történelem minden sarkon megszólalna. A retró képek és a mai felvételek egymás mellé helyezve különleges időutazásra hívnak: megmutatják, hogyan változott meg a város képe az évtizedek során, miközben a múlt hangulata ma is átsüt a jelenen. A csúszka segítségével te magad húzhatod el a függönyt a régi és az új Veszprém között, induljon az időutazás!

Ahogy végigsétálunk Veszprém utcáin, sokszor eszünkbe jut: vajon milyen lehetett ugyanezen a helyen évtizedekkel ezelőtt? Most kiderül! A régi felvételek, retró képek és a mai fotók egymás mellett új életre kelnek, és különleges időutazásra hívnak.

Retró képek – Nézd meg, milyen ma a Buhim utca és milyen volt régen
Forrás: Régi képek Facebook

Retró képek: Buhim utca (egykor Vöröscsillag utca) 1974-ben és ma

Ha valaki visszacsöppenne a hetvenes évek Veszprémjébe, a Vöröscsillag utcán rögtön otthon érezné magát: Trabantok pöfögtek a kapuk előtt, Zsigulik parkoltak szorosan egymás mellett, a házak homlokzata egyszerű, szürke díszlete volt a mindennapoknak. Az emberek tempója is más volt – lassabb, kiszámíthatóbb, a szocialista hétköznapok ritmusában. Ma már egészen más arcát mutatja ez az utca: felújított épületek, modern városkép, és a régi hangulatból csak néhány apró részlet idézi fel a múltat.

Fotó: Nagy Lajos / Napló, 2025, Veszprém, Buhim utca
Régi felvétel: Rácz Miklós, Veszprém, Vöröscsillag utca, 1974. március 7–9.

 

