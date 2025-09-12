1 órája
Interaktív fotókon Veszprém: ennyit változott a hotel és környéke
Veszprém utcáin sétálva néha úgy érezhetjük, mintha a történelem minden sarkon megszólalna. A retró képek és a mai felvételek egymás mellé helyezve különleges időutazásra hívnak: megmutatják, hogyan változott meg a város képe az évtizedek során, miközben a múlt hangulata ma is átsüt a jelenen. A csúszka segítségével te magad húzhatod el a függönyt a régi és az új Veszprém között, induljon az időutazás!
Ahogy végigsétálunk Veszprém utcáin, sokszor eszünkbe jut: vajon milyen lehetett ugyanezen a helyen évtizedekkel ezelőtt? Most kiderül! A régi felvételek, retró képek és a mai fotók egymás mellett új életre kelnek, és különleges időutazásra hívnak.
Retró képek Veszprémből - hotel és környéke
A hatvanas évek végén ez a sarok még félkész díszlet volt: poros előterek, ideiglenes járdák, frissen ültetett facsemeték és a Cserhát-lakótelep növekvő házsora a háttérben. A modern város képét akkor a magas ház és a sorra felhúzott tömbök ígérete adta, Veszprém itt fordult rá a „szocialista nagyváros” korszakára. Ma már rendezett zöldsávok, felújított homlokzatok fogadják az érkezőt: ugyanaz a csomópont, de teljesen más ritmus.
Fotó: Google Térkép (2025)
Régi fotó: Veszprém régi képeken Facebook csoport (Bölöni Bianka), A Budapest út–Felszabadulás (ma Jutasi) út sarka; akkoriban még javában folyt a Cserhát átépítése (1969)
Így változott meg Veszprém belvárosa az elmúlt évtizedekbenAz idősebbek talán még emlékeznek hogyan is festett a veszprémi Kossuth utca a '60-as és '70-es években.