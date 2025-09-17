szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös játék

3 órája

Kvíz: felismered a retró rajzfilmek hőseit?

Címkék#rajzfilem#hangulat#retró#barátság#főcímdal

Összegyűjtöttük, miért szeretjük a retró rajzfilmeket, melyek voltak a legnagyobb kedvencek itthon, a végén pedig jön a kvíz, ahol letesztelheted, mennyi maradt meg a legendákból.

A magyar retró rajzfilmek hangulata pár kockából is átüt: kézzel rajzolt világ, emlékezetes főcímdalok, zseniális szinkron. Most egy játékos kvízben idézzük fel a klasszikusokat: nem a címre kérdezünk rá, hanem a hősökre, mellékszereplőkre, jellegzetes poénokra. Így azok is elbizonytalanodhatnak, akik „mindent láttak”. Készen állsz?

Magyar retró rajzfilmek hangulata pár kockából is átüt
Magyar retró rajzfilmek hangulata pár kockából is átüt
Forrás: retromesék.hu

Miért imádjuk még mindig a retró rajzfilmeket?

Az időtlen témákért: barátság, lelemény, kisvárosi csipkelődés és az egyedi vizualitásért, a kézzel rajzolt, bábanimációs világokért, felismerhető stílusokért. Ezeket mind megtaláljuk például a Vízipók-csodapók, a Frakk, a macskák réme, vagy éppen A nagy ho-ho-horgász című retró rajzfilmben.

Hogyan játszd a kvízt?

Olvasd a kérdést, válaszd ki a helyes szereplőt/megoldást a három lehetőség közül. Mindig csak egy helyes válasz van.

1.
Ki az a kamasz zseni, aki gyakran „külön utakon” jár, és önálló epizódokat is kapott?
2.
Hogy hívják a két elkényeztetett cicát, akik folyton ugratják a barna kutyát?
3.
Kihez csatlakozik reggelente az a szőrgombócszerű mesélő, aki bármivé átváltozik?
4.
Melyik név utal a halogató úrra a baromfiudvarból?
5.
Hogy hívják a rendelő határozott segítőjét, aki mindig ott áll az orvos mellett?
6.
Melyik sorozat világa ez: jellegzetes bábszereplők, paravános miliő, kockás abrosz-hangulat?
7.
Hogy hívják a víz alatti hős vitapartnerét, aki a „szárazföldi észjárást” képviseli?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu