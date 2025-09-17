3 órája
Kvíz: felismered a retró rajzfilmek hőseit?
Összegyűjtöttük, miért szeretjük a retró rajzfilmeket, melyek voltak a legnagyobb kedvencek itthon, a végén pedig jön a kvíz, ahol letesztelheted, mennyi maradt meg a legendákból.
A magyar retró rajzfilmek hangulata pár kockából is átüt: kézzel rajzolt világ, emlékezetes főcímdalok, zseniális szinkron. Most egy játékos kvízben idézzük fel a klasszikusokat: nem a címre kérdezünk rá, hanem a hősökre, mellékszereplőkre, jellegzetes poénokra. Így azok is elbizonytalanodhatnak, akik „mindent láttak”. Készen állsz?
Miért imádjuk még mindig a retró rajzfilmeket?
Az időtlen témákért: barátság, lelemény, kisvárosi csipkelődés és az egyedi vizualitásért, a kézzel rajzolt, bábanimációs világokért, felismerhető stílusokért. Ezeket mind megtaláljuk például a Vízipók-csodapók, a Frakk, a macskák réme, vagy éppen A nagy ho-ho-horgász című retró rajzfilmben.
Hogyan játszd a kvízt?
Olvasd a kérdést, válaszd ki a helyes szereplőt/megoldást a három lehetőség közül. Mindig csak egy helyes válasz van.
Életre keltek Tom és Jerry legendás balhéi, videón az akcióhősök!