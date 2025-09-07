szeptember 7., vasárnap

Helyi közélet

45 perce

Retró üdítő tért vissza, újra kapható gyerekkorunk kedvence (videó)

Címkék#narancs#Márka#palackos#Traubi#retróhullám#kóla#kereslet

Egy újabb klasszikus magyar márka tért vissza a boltok polcaira. A régi idők ízeit idéző ital egyértelműen a retróhullámot lovagolja meg és nem is akárhogyan.

Retró üdítő: A hetvenes-nyolcvanas években szinte mindenki találkozott vele, mára viszont már csak kevesen emlékeztek rá, egészen mostanáig. A Márka Üdítőgyártó Kft. augusztusban újra elérhetővé tette az egykor, a 80-as években népszerű Róna nevű palackos üdítőt, kezdetben kóla és narancs ízekben, 2 literes PET-palackos kiszerelésben – írja a magyarnemzet.hu.

A cég célja, hogy a retrótermékek iránti nosztalgikus keresletet kiszolgálja, és egykori kedvencekkel idézze fel a nyolcvanas évek hangulatát. Emlékezetes, hogy akkoriban a Traubisóda is hasonló népszerűségnek örvendett – ma mindkettő újra jelen van a piacon. A Róna üdítő nemcsak az íze miatt különleges, hanem azért is, mert a nyolcvanas évek mindennapjainak meghatározó szereplője volt, főleg vidéken. Akkoriban üveges kiszerelésben került forgalomba, és a fővárosban csak elvétve lehetett hozzájutni.

A gyártó közleménye szerint az újraforgalmazás egyfajta tisztelgés a múlt előtt, miközben reagál a retrótermékek iránti megnövekedett keresletre. A Márka Üdítőgyártó Kft. jelenleg 80-féle terméket gyárt, köztük olyan ismert nevekkel, mint a Gyöngy, Adrenalin vagy épp a Kobra, melyet Veszprém vármegyében is sokak kedveltek. Az italok 17 országban kaphatók, miközben a cég több mint 24 milliárd forintos éves árbevétellel működik.

 

 

