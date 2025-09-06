A ravasz cipőtolvaj ismét lecsapott

Egy balatoni lakos arról számolt be közösségi bejegyzésében, hogy már hetek óta rendszeresen visszajár egy róka a kertjükbe.

Sunyi róka pusztította a cipőket és a játékokat.

Forrás: Facebook

A sunyi róka mindent elcsen

A látogató nem éri be a puszta nézelődéssel: cipőket, gyerekjátékokat rongál, sőt, legutóbb alig öt méterre merészkedett az ott lakótól. A család aggódását fejezte ki, mivel kiskorú gyerekeket nevelnek, és nem tudják, hogy a róka esetleg beteg vagy veszélyes lehet-e.

A vörös bundás jószág tette élénk érdeklődést váltott ki. Nemcsak a ház tulajdonosából, de a kommentszekcióból is.

Azt tudom tanácsolni, hogy a cipőket és a gyerekjátékokat el kell zárni. Meg lehet próbálni esetleg a kerítést úgy kialakítani, hogy ne tudjanak bemenni. De ha be akar menni, akkor keresni fogja és meg is találja a módját, hogyan jusson be.

– írta le az egyik kommentelő a ravaszdi betolakodót, mások így vélekedtek:

Az ember elvette az állatok életterét. Lehet nem az erdő szélén kellene lakni. Vagy vállalni az állatok közelséget.

De persze, volt olyan is aki humorosabb oldalról közelítette meg az ikonikus szőrmókot.

Fürge róka lábak surranó kis árnyak hipp hopp jön vukk!

A balatoni rókás kaland így hamar közös ügy lett: tapasztalatcsere, tippek és megoldási javaslatok indultak el, miközben a vörös szőrmók valószínűleg mit sem sejt arról, hogy már félig-meddig balatonfüredi „sztárként” emlegetik.

Szervezett lábbelitolvajlás

Pár hete az egyik balatonalmádi csoportba egy videó került fel, azon egy róka papucsokat lopkod. Vagy a füredi rókának ilyen nagy a vadászterülete, vagy bűnszövetkezetben elkövetett csoportos lábbelitolvajlás esete forog fenn a Balaton északi partján!