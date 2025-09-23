Ezt mindenki rosszul tud a rolleres közlekedés szabályairól

Az elektromos roller jogi státusza sokáig bizonytalan volt, de ma a kerékpárhoz hasonló járműnek számít, amennyiben a végsebessége nem haladja meg a 25 km/órát és nincs ülése. Ha ennél gyorsabb, akkor már segédmotoros kerékpárnak minősül, amihez jogosítvány és rendszám is szükséges lehet. Ez a különbség sokak számára nem egyértelmű. A téma már a szakértői fórumokon is egyre nagyobb hangsúlyt kap. A KRESZváltozás Facebook-oldalán nemrég megjelent egy videó, amely részletesen bemutatja, milyen szabályok vonatkoznak az elektromos rolleres közlekedésre, és milyen veszélyekkel kell számolniuk akik találkoznak a közlekedésben a kétkerekű járgányokkal.

Kis kerekek, nagy gondok – így válhat veszélyessé a rolleres közlekedés

Fotó: Shutterstock

A rolleres közlekedés biztonsága: mutatjuk hol roboghat velük

– Kerékpárúton: ha van, elsőként itt a helye.

– Úttesten: ha nincs bicikliút, és a sebesség megfelel.

– Járdán: csak indokolt esetben, maximum 5 km/h-val, a gyalogosok elsőbbsége mellett.

A szabályok betartása nemcsak a bírság elkerüléséről szól, hanem arról is, hogy a gyalogosok, autósok és rolleresek békében férjenek meg egymás mellett.

Veszélyek rejlenek a kis kerekekben

A roller kicsi kerekei miatt érzékeny az úthibákra, kátyúkra, villamossínekre. Egy apró figyelmetlenség is komoly bukáshoz vezethet. A mentők beszámolói szerint sok a csukló- és fejsérülés, miközben a sisak használata továbbra sem kötelező. Éjszakai közlekedésnél a lámpa hiánya életveszélyes.

Érdekes számok tükrében

Európai statisztikák szerint az elektromos roller-rel közlekedők több mint fele nem visel sisakot, és minden tizedik baleset súlyos következményekkel jár. Franciaországban például már kötelező a lámpa, a fényvisszaverő mellény és a biztosítás – kérdés, nálunk mikor követi a jogalkotás ezt a trendet.

Az utóbbi hónapokban országszerte megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek, és Veszprémben is több súlyos eset történt: a Jutasi úton egy fiatal nő sérült meg, egy másik alkalommal pedig autó gázolt el egy gyalogátkelőn áthaladó rollerest. A legtragikusabb baleset Győrszentivánnál történt, ahol egy férfi életét vesztette csütörtök hajnalban – mindez jól mutatja, hogy a városi közlekedésben egyre gyakrabban alakulnak ki veszélyes helyzetek.