1 órája
Ezt mindenki rosszul tud a rolleres közlekedés szabályairól
Hiába a figyelmeztetések, sok roller-használó figyelmen kívül hagyja a szabályokat. Az e-rollerek megjelenésével új korszak indult a városi közlekedésben, de nap mint nap tapasztalhatjuk: nem mindenki kezeli kellő óvatossággal a kétkerekűt. A rolleres közlekedés kultúrája még gyerekcipőben jár, lássuk, hogy válhat balesetmentessé a használata.
Az elektromos roller jogi státusza sokáig bizonytalan volt, de ma a kerékpárhoz hasonló járműnek számít, amennyiben a végsebessége nem haladja meg a 25 km/órát és nincs ülése. Ha ennél gyorsabb, akkor már segédmotoros kerékpárnak minősül, amihez jogosítvány és rendszám is szükséges lehet. Ez a különbség sokak számára nem egyértelmű. A téma már a szakértői fórumokon is egyre nagyobb hangsúlyt kap. A KRESZváltozás Facebook-oldalán nemrég megjelent egy videó, amely részletesen bemutatja, milyen szabályok vonatkoznak az elektromos rolleres közlekedésre, és milyen veszélyekkel kell számolniuk akik találkoznak a közlekedésben a kétkerekű járgányokkal.
A rolleres közlekedés biztonsága: mutatjuk hol roboghat velük
– Kerékpárúton: ha van, elsőként itt a helye.
– Úttesten: ha nincs bicikliút, és a sebesség megfelel.
– Járdán: csak indokolt esetben, maximum 5 km/h-val, a gyalogosok elsőbbsége mellett.
A szabályok betartása nemcsak a bírság elkerüléséről szól, hanem arról is, hogy a gyalogosok, autósok és rolleresek békében férjenek meg egymás mellett.
Veszélyek rejlenek a kis kerekekben
A roller kicsi kerekei miatt érzékeny az úthibákra, kátyúkra, villamossínekre. Egy apró figyelmetlenség is komoly bukáshoz vezethet. A mentők beszámolói szerint sok a csukló- és fejsérülés, miközben a sisak használata továbbra sem kötelező. Éjszakai közlekedésnél a lámpa hiánya életveszélyes.
Érdekes számok tükrében
Európai statisztikák szerint az elektromos roller-rel közlekedők több mint fele nem visel sisakot, és minden tizedik baleset súlyos következményekkel jár. Franciaországban például már kötelező a lámpa, a fényvisszaverő mellény és a biztosítás – kérdés, nálunk mikor követi a jogalkotás ezt a trendet.
Az utóbbi hónapokban országszerte megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek, és Veszprémben is több súlyos eset történt: a Jutasi úton egy fiatal nő sérült meg, egy másik alkalommal pedig autó gázolt el egy gyalogátkelőn áthaladó rollerest. A legtragikusabb baleset Győrszentivánnál történt, ahol egy férfi életét vesztette csütörtök hajnalban – mindez jól mutatja, hogy a városi közlekedésben egyre gyakrabban alakulnak ki veszélyes helyzetek.
Tippek a biztonságért
- Sisak, könyök- és térdvédő sok sérülést megelőzhet.
- Láthatósági mellény sötétben erősen ajánlott.
- A telefon és a fülhallgató használata vezetés közben kerülendő.
- A jármű karbantartása – fék, gumi, világítás – elengedhetetlen.
A roller kétségtelenül gyors és környezetbarát közlekedési eszköz, de csak akkor válik igazán biztonságossá, ha a használói tudatosan és felelősséggel közlekednek, és betartják a KRESZ szabályait. A kis kerekekhez ugyanis nemcsak bátorság, hanem szabálykövetés és előrelátás is szükséges!
