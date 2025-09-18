Meghalt az elektromos rolleres, akit frontálisan elgázolt egy autó ma hajnalban

Hajnalban, 3 óra 20 perc körül riasztották a rendőröket a győri Ipari Park közelébe. A rendőrség tájékoztatása szerint egy személyautó a Fehérvári út felé tartva frontálisan ütközött egy szemből érkező elektromos rollerrel. A rollert vezető fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli áldozatot megpróbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. Ez volt az idei első halálos rolleres baleset Győr-Moson-Sopron vármegyében, tavalyelőtt kettő ilyen tragédia is történt - írja a Kisalföld, amely további részleteket is közölt a ma hajnali tragédiáról.

A rolleres balesetek megszaporodtak az országban

Illusztráció: sportmotor.hu

Veszprémben is több rolleres baleset történt az utóbbi időben

A közelmúltban Veszprémben is több alkalommal történt rolleres baleset. Júliusban a Jutasi úton egy fiatal nő szenvedett súlyos balesetet, miután elvesztette uralmát járműve felett, és rövid időre az eszméletét is elveszítette. Nemrég egy másik esetnél autó ütött el egy gyalogátkelőn áthaladó rollerest, a sofőr ellen a rendőrség szabálysértési eljárást indított. Ezek az esetek rámutatnak arra, hogy a városi közlekedésben egyre gyakrabban alakul ki veszélyes helyzet elektromos rollerek használatakor.

A szakemberek szerint a bukósisak használata életeket menthet, a felelős közlekedés pedig a balesetek megelőzésének kulcsa.

Sok a súlyos baleset, figyelmeztet a kórház

A Bethesda Gyermekkórház adatai szerint mindössze hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátniuk elektromos rolleres sérülésekkel, írtuk meg korábban. Egy-egy ügyeletben akár öt-hat fiatalt is hoztak be hozzájuk törésekkel, agyrázkódással, fejsérülésekkel. A kórház nyomatékosan kéri a szülőket: ne engedjék sisak nélkül rollerezni a gyerekeket, és ha lehet, inkább a kerékpárt válasszák. A figyelmetlen sofőrök miatt súlyos tragédiák történhetnek, mint például ma Győrszentivánnál.