Gyerekkorunk egyik legkedveltebb reklámja (videó!)

Címkék#rozsda#Fobizán#szörny

Ki ne emlékezne Rozsdára, a szőrös kis szörnyetegre, aki Fobizán autósampon reklámjában megette az autókat?

Szilas Lilla

„Senki sem szereti, ha a rozsda megeszi az autóját” – hangzott el anno a reklámban. A legtöbb gyerek félt a gonoszan kacagó szörnytől, aki hegyes fogaival megragadta a játék autókat. 

Senki sem szereti, ha a rozsda megeszi az autóját
Fotó: RetroReklámok/Facebook

A reklám azt állította minden mosás hozzájárul ahhoz, hogy a rozsda megegye az autót, kivéve, ha Fobizán autósamponnal mossuk a járművet. 

Rozsda is félt az autósampontól 

A rozsdásodásgátló sampon miatt Rozsda nem merte megtámadni az autót. A reklámnak viszont a legijesztőbb része mégis az volt, mikor a bábu gonosz kacajok közepette „belefulladt” az autósamponos vízbe. 

 

