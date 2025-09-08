Gyerekkorunk egyik legkedveltebb reklámja (videó!)

„Senki sem szereti, ha a rozsda megeszi az autóját” – hangzott el anno a reklámban. A legtöbb gyerek félt a gonoszan kacagó szörnytől, aki hegyes fogaival megragadta a játék autókat.

Senki sem szereti, ha a rozsda megeszi az autóját

Fotó: RetroReklámok/Facebook

A reklám azt állította minden mosás hozzájárul ahhoz, hogy a rozsda megegye az autót, kivéve, ha Fobizán autósamponnal mossuk a járművet.

Rozsda is félt az autósampontól

A rozsdásodásgátló sampon miatt Rozsda nem merte megtámadni az autót. A reklámnak viszont a legijesztőbb része mégis az volt, mikor a bábu gonosz kacajok közepette „belefulladt” az autósamponos vízbe.