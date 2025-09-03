szeptember 3., szerda

Sár, zúzás, szabadság – Így telt a Tábor Fesztivál

Címkék#Tábor Fesztivál#Tankcsapda#rocker#sár

A Tábor Fesztivál hangulata nehezen írható le: egyszerre volt baráti és féktelen, sáros és felszabadító. Hosszú autósor a kemping előtt, tömött sátrak a színpadoktól pár méterre, igazi jó, ízes rockerhangulat.

A délutánok álmosan indultak, nem tolongott még a tömeg a büféknél, ahol édeset, sósat, folyékonyat mindenből lehetett fogyasztani. Este aztán elindultak az ég felé a lángok, és nem volt megállás. A merch-sátrak jobbnál jobb árukészlettel bűvöltek el mindenkit, néha elhaladt mellettünk egy-egy motoros, akik hangos gázadással figyelmeztették a tömeget, elsőbbségadásra számítanak. Feszültség, szóváltás? Ez az esemény nem erről szólt, a zenekarok zúzása hamar egybekovácsolta a közösséget. Neves előadóknak, elképesztő jubileumoknak lehetett szemtanúja, aki a múlt héten egyetlen koncerten is részt vett. Zenészeknek és rajongóknak egyaránt kihívás volt a szakadó eső és a hőség váltakozása, gyakorlatilag 4 napon keresztül. A Tábor nem egyszerű program, hanem egy érzés, amit hazaviszel, és ami hetek múlva is mosolyt csal az arcodra.

Csillagos ég, bubik, és a Tankcsapda örök refrénjei, mi kell más egy nyári estén?
Csillagos ég, bubik és a Tankcsapda örök refrénjei, mi kell más egy nyári estén?
Forrás: Tankcsapda/Facebook

 

