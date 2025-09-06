szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sárkányhajóverseny

1 órája

Már az első napon aranyérmet szerzett a Főnix Power Team az Európa-bajnokságon

Címkék#Főnix Power Team Sportegyesület#sárkányhajó#európa bajnokság

A veszprémi Főnix Power Team SE a Belgrádi Klub Eb-n már az első nap hatalmas sikereket tudott elérni, és ki tudja, mit hoz még a folytatás.

Szilas Lilla

A 2025-ös EDBF Sárkányhajó Európa-bajnokságot Belgrádban, Szerbia fővárosában rendezik meg 2025. szeptember 4–7. között. A Főnix Power Team Sportegyesület minden nap más számokban mérkőzik meg, tízes és húszas hajóval is. Az első napon 200 méteren bizonyítottak. 

A 2025-ös EDBF Sárkányhajó Európa-bajnokságot a Főnix Power Team aranyérmet szerzett
A 2025-ös EDBF Sárkányhajó Európa-bajnokságon a Főnix Power Team aranyérmet szerzett
Fotó: Főnix Power Team SE/Facebook

Aranyérmes a sárkányhajó-sportegyesület

A Főnix Power Team Sportegyesület egy Facebook-bejegyzésben osztotta meg az örömhírt, miszerint 200 méteren 

  • Premier mix 10-es kishajóval Európa-bajnok 6. helyezést ért el, 
  • U18 10-es mix hajóval Európa-bajnok 3. helyezett lett, 
  • Senior Női A 20-as hajóval Európa-Bajnoki aranyérmet szerzett, 
  • Premier open 10-es hajóval Európa-bajnok 6. helyezést ért el és 
  • Premier Női 10-es hajóval Európa-Bajnoki ezüstérmet szerzett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu