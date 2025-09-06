Sárkányhajóverseny
1 órája
Már az első napon aranyérmet szerzett a Főnix Power Team az Európa-bajnokságon
A veszprémi Főnix Power Team SE a Belgrádi Klub Eb-n már az első nap hatalmas sikereket tudott elérni, és ki tudja, mit hoz még a folytatás.
A 2025-ös EDBF Sárkányhajó Európa-bajnokságot Belgrádban, Szerbia fővárosában rendezik meg 2025. szeptember 4–7. között. A Főnix Power Team Sportegyesület minden nap más számokban mérkőzik meg, tízes és húszas hajóval is. Az első napon 200 méteren bizonyítottak.
Aranyérmes a sárkányhajó-sportegyesület
A Főnix Power Team Sportegyesület egy Facebook-bejegyzésben osztotta meg az örömhírt, miszerint 200 méteren
- Premier mix 10-es kishajóval Európa-bajnok 6. helyezést ért el,
- U18 10-es mix hajóval Európa-bajnok 3. helyezett lett,
- Senior Női A 20-as hajóval Európa-Bajnoki aranyérmet szerzett,
- Premier open 10-es hajóval Európa-bajnok 6. helyezést ért el és
- Premier Női 10-es hajóval Európa-Bajnoki ezüstérmet szerzett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre